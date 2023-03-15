Игорь Артамонов: Необычный оздоровительный комплекс собираемся строить в Липецке

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Липецкие термы» появится в областном центре. ФОК построят в Молодёжном парке. Инвестиционное соглашение о запуске проекта было заключено сегодня в региональном правительстве. Подписи в документе поставили губернатор региона Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и генеральный директор ООО ««Компания Донатор» Елена Глобина.

Объём инвестиций в проект составит более 500 млн рублей. Будет создано свыше 100 рабочих мест. Сроки строительства и ввода в эксплуатацию – до конца 2026 года.

В новом ФОКе разместятся водные аттракционы, джакузи, детская зона. На территории комплекса будут работать 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, три из которых круглогодичные, а также кабинеты релакса и массажа, откроется кафе. Пропускная способность посетителей в будни составит 1200 человек, в выходные – 2500.

«Очень интересный проект – в регионе таких пока нет. Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал – уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке», – прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.