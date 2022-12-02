В Воронеже на площади Ленина появятся новая елка, 5-метровая горка, Петр I, а также дамы и кавалеры XVIII века

Фигуры кавалеров петровской эпохи в мастерской. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Началась финальная часть подготовки площади Ленина к Новому году. О ее деталях рассказали в мэрии Воронежа.

В управлении информации городской администрации напомнили, что в управлении главного архитектора сразу после прошлых новогодних каникул начали разработку новой концепции оформления главной площади Воронежа. А в сентябре 2022 года провели торги, во время которых определили подрядчика, ответственного за ее реализацию.

В этом году тематика оформления площади Ленина будет связана с 350-летием со дня рождения российского императора Петра I, жизнь которого была тесно связана с Воронежем.

30 ноября работники районных комбинатов благоустройства установили по периметру площади более 300 турникетов. С 1 декабря там организовали стационарный пункт охраны. Сотрудники определенного по конкурсным процедурам ЧОПа круглосуточно дежурят там. Сейчас они обеспечивают сохранность элементов оформления, которые каждый день завозят большегрузные машины.

В мэрии отметили: практика прошлых лет показывает, что площадь Ленина в новогодние праздники посещают сотни тысяч людей. В 2021 году за январские выходные через металлодетекторы прошли 183 тысячи человек. Поэтому в городской администрацией города в этом году приняли решение об увеличении количества входов, а также об усилении мер безопасности.

С 1 декабря к подготовительным работам, которые требуются для последующего монтажа элементов новогоднего оформления (их в этом году будет больше 400 общим весом почти 115 тонн), приступила и фирма-подрядчик (на видео внизу небольшая часть элементов праздничного оформления). Нельзя медлить в том числе и потому что в этом году ужесточены правила сертификации для аттракционов. После их установки для проверки и выдачи разрешения на их работу приедут специалисты из Москвы.

– На этом этапе вместе со специализированными службами электроснабжения делают подводку основных источников питания. В этом году в целях безопасности усовершенствована схема подключения - она, как и прежде, будет автоматизированной, но с использованием нового автоматического оборудования российского производства. Световое оформление над площадью Ленина – шатер – будет сделан из гирлянды, состоящей из 10 тысяч лампочек. В основе - надежный водостойкий кабель ПВХ, - рассказал директор фирмы-подрядчика.

На площади Ленина появится много нового. В частности, горка высотой более пяти метров. Работать аттракцион будет в любую погоду, благодаря тому, что два ската шириной по полтора метра изготовлены из скользящего материала. Воронежцы смогут кататься не только днем, но и вечером, так как рядом установят более 30 светильников-шаров.

– Идет огромная инженерная работа – после получения концепции дорабатываем все проекты конструкций, производим расчеты параметров и характеристик, стараемся вложить душу в каждую композицию. Сейчас более 100 человек заняты подготовкой новогодних конструкций. Например, фигурки лошадок на детской карусели выпилены на станке по однотипному эскизу, но расписаны вручную воронежскими мастерами-художниками, – рассказал представитель фирмы-подрядчика Борис Чубур.

Мастерская, где готовят новогоднее оформление площади Ленина. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Вместо Щелкунчика и Крысиного короля горожан в этом году встретят двухметровый император Петр I, фигуры дам и кавалеров в образах XVIII века. Также будут работать фотозоны с огромной императорской каретой, запряженной четверкой лошадей, и с 350-ю живыми елями из Пермского края. Их количество увеличили в два раза для того, чтобы посетители не стояли в длинных очередях, особенно если будут морозы.

На площади Ленина появятся такие вот симпатичные лошадки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Руководитель управления информации Никита Чеботарев отметил, что в этом году заказчик – администрация города – ужесточил требования к долговечности конструкций и качеству используемых материалов. Многие элементы предыдущих новогодних конструкций использовали в течение трех лет. Сейчас перед подрядчиком стоит задача – сделать новые, которые должны прослужить пять-семь лет.

– Стоимость новогоднего оформления, которая в этом году составила 65 миллионов рублей, сложилась из нескольких параметров. В первую очередь, это необходимость обновления главной елки города, так как электрооснащение старой пришло в негодность, она стала опасной. Новая стоит 15 миллионов рублей. Количество конструкций увеличили практически в два раза. Только горка в производстве стоит больше трех миллионов рублей, и это не считая сертификации. Стоимость неоднократно проверяется – и заказчиком на этапе обоснования цены, и затем внутренними службами контроля, – добавил Никита Чеботарев.

Кроме того, руководитель управления информации еще раз вернулся к вопросу негативного отклика в соцсетях и создания петиции об отмене празднования Нового года. На данный момент вопрос о формате проведения развлекательных мероприятий на площади Ленина находится на стадии проработки.

– Мы следили за комментариями и петицией, анализировали ее. Но мы тщательно проанализировали и результаты отмены мероприятий, которые были запланированы ко Дню города в этом году. Тогда в пустой, перекрытый центр города, где не было ни концертов, ни каких-то других активностей, вышли гулять сотни и даже тысячи людей. Мы соотнесли информацию из соцсетей с посещаемостью площади в прошлом непростом пандемийном году. Также ознакомились и с информацией от областного департамента культуры о том, что сейчас резко возрос спрос на участие детей в новогодних утренниках. В учреждениях уже запланировали по три представления и больше уже добавлять некуда. В результате приняли решение не отказываться от оформления площади Ленина. Вкладываем в него ровно тот смысл, который вкладывают родители, организовывая каждый год праздник для своих детей. Поэтому очень переживаем и хотим, чтобы горожанам все понравилось. Новогодние праздники – это символ надежды и оптимизма для каждого человека. По задумке, площадь Ленина станет местом притяжения, где горожане смогут комфортно и безопасно провести время, в том числе и со своими детьми, – подытожил Никита Чеботарев.