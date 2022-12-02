Сенатор Сергей Лукин заявил о необходимости синхронизации планов комплексного развития территорий и инвестпрограмм естественных монополий

.

1 декабря в Совете Федерации состоялся «круглый стол», в рамках которого сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, отраслевых объединений, а также региональных органов исполнительной власти обсудили реализацию механизма комплексного развития территорий в субъектах РФ и выдвинули предложения по его доработке.

«Два года назад был принят федеральный закон о комплексном развитии территорий (КРТ). За время, прошедшее с этого момента, всеми российскими регионами создана нормативно-правовая база для практической реализации проектов комплексного развития территорий, накоплена правоприменительная практика и выявлены проблемные аспекты, требующие корректировки», - отметил сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, принявший участие в дискуссии.

«КРТ – важнейший инструмент, сокращающий инвестиционно-строительный цикл. Он позволяет раскрыть потенциал неиспользуемых территорий с точки зрения комплексного жилищного строительства, дает инвесторам новые возможности, повышает уровень жизни людей», - подчеркнул заместитель гендиректора корпорации ДОМ.РФ Денис Филиппов.

В ходе обсуждения участники «круглого стола» заострили внимание на том, что многие вопросы, связанные с запуском комплексного развития территорий, нуждаются в законодательных решениях.

Сергей Лукин в своем выступлении поднял острую проблему, препятствующую широкому применению механизма КРТ в регионах. По оценке парламентария, отсутствие синхронизации планов по комплексному развитию территорий и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций на сегодняшний день является одним из наиболее значимых негативных факторов, порождающим порой тупиковые ситуации.

В качестве примера он привел реализацию проекта, осуществляемого в Воронеже при участии ДОМ.РФ. В жилищное строительство вовлечено 52 гектара федеральных земель, на которых будет построено около миллиона квадратных метров жилья.

Однако для того, чтобы решить вопросы технологического присоединения к сетям, инфраструктурного обеспечения этого важного для региона проекта, по словам сенатора, было потрачено ровно полтора года.

«Сегодня Министерство строительства делает всё для того, чтобы сократить инвестиционно-строительный цикл. Но нельзя упускать принципиально важный момент: застройщику, который должен работать в едином тандеме с органами исполнительной власти, необходимо иметь возможность четко определить стоимость реализации проекта КРТ. Пока мы не обеспечим застройщику понимание затрат на инженерное обеспечение, нельзя говорить об эффективном привлечении инвестиций, поскольку порядка 15% (а иногда и более) в стоимости подобных проектов составляет инженерная инфраструктура», - заявил Сергей Лукин.

Сенатор пояснил, что старые участки инженерных сетей при строительстве значительного объема жилья не могут быть использованы – как из-за их ветхости, так и по причине недостаточной пропускной способности. Требуется также реконструкция или строительство новых головных сооружений инженерной инфраструктуры.

Сергей Лукин предложил включить в рекомендации по итогам «круглого стола» необходимость введения нормативных регламентов для естественных монополий с определением сроков решения задач по обеспечению инженерной инфраструктурой в рамках КРТ.

«Ресурсоснабжающие организации при формировании своих инвестиционных программ не учитывают новый тренд комплексного развития территорий. Пока мы не запараллелим эти процессы, пока они не будут регулироваться единым регламентом, мы так и будем постоянно ощущать негативное влияние фактора времени, существующее на сегодняшний день», - обозначил свою позицию Сергей Лукин.

Сенатор выразил уверенность в том, что эту проблему необходимо проработать как на законодательном уровне, так и на уровне исполнительной власти, ведь в приоритете – наращивание темпов жилищного строительства и выполнение национального проекта, которое находится на контроле Президента РФ. Однако, добавил парламентарий, естественные монополии пока в недостаточной мере вовлечены в достижение этих целей.

Директор департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич заверила, что определенные шаги уже предпринимаются – в частности, в настоящее время прорабатывается синхронизация инвестиционных программ с Газпромом.

«По остальным ресурсоснабжающим организациям, конечно, мы проблему видим. Спасибо, что обратили на нее внимание. Мы сейчас к этой работе подключимся более активно», - сказала она.

Предложение Сергея Лукина поддержали члены профильного Комитета Совета Федерации.

Заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению – сенатор от Кемеровской области Дмитрий Кузьмин сослался при этом на существующий прецедент: Стратегия развития строительной отрасли до 2030 года содержит решение о синхронизации программы реконструкции инженерной инфраструктуры ЖКХ с программой проведения капитальных ремонтов.

По его мнению, относительно синхронизации инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций с планами комплексного развития территорий в регионах возможно применить аналогичное решение – при этом параллельно рассматривая возможности изменения нормативной базы. Оптимальной площадкой для разработки соответствующей законодательной инициативы он назвал Совет Федерации.

Проработку этого вопроса считает насущной необходимостью и Галина Солодун, сенатор от Брянской области.

Сенатор от Владимирской области Андрей Шохин также выразил уверенность в необходимости законодательного решения проблемы и отметил, что инженерные коммуникации – «одна из самых затратных и основных частей при реализации КРТ».

Кроме того, участники «круглого стола» в ходе указали на такую проблему, как отсутствие механизмов поддержки застройщиков, расселяющих ветхие многоквартирные дома при комплексном развитии территорий. Обеспокоенность вызывают и высокие риски, связанные с возможностью выхода из проекта КРТ жилого дома по решению собрания сособственников жилья уже после заключения договора КРТ с застройщиком, при отсутствии возможности выхода из проекта у самого застройщика. Также серьезным препятствием было названо отсутствие возможности комплексного развития территории, полностью занятой ветхими объектами индивидуального жилищного строительства, а также смешанной застройки.

Необходимо отметить, что КРТ рассматривается профессионалами как один из наиболее перспективных инструментов обновления городской среды.

Механизм комплексного развития территорий на сегодняшний день применен в России к 799 площадкам, на которых планируется возвести 150 млн кв. м недвижимости, из них 115 млн кв. м – это жилье, проинформировал первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По его словам, 249 проектов уже получили одобрение, заключено 154 договора, выдано 70 разрешений на строительство. Механизм запущен в нескольких субъектах, в том числе в Подмосковье, ЯНАО, Челябинской области, Москве, Красноярском крае, Марий Эл.

Что касается Воронежской области, механизм комплексного развития территорий планируется применить на территориях порядка 200 гектаров, занятых ветхим и аварийным жилым фондом. В границах этих площадок расположено 419 жилых домов, которые должны быть расселены. Совокупный градостроительный потенциал указанных территорий составляет более 2,5 млн. кв. м. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов.

На текущий момент администрация Воронежа объявила аукционы по двум площадкам, они запланированы на 27 декабря. Несмотря на относительно небольшую площадь территорий, всего 12,5 га, в рамках КРТ помимо жилых домов планируется строительство школы и детских садов.

Выступления представителей Красноярского края, Новосибирской, Нижегородской областей свидетельствовали о том, что все субъекты РФ сталкиваются при реализации проектов КРТ с однотипными проблемами и ждут соответствующей корректировки законодательства.

Между тем совершенствование механизма КРТ продолжается. В частности, предлагается дать возможность ДОМ.РФ получать долю квартир в построенном жилье в рамках аукционов по проектам КРТ, которые позже могут быть переданы без торгов регионам и муниципалитетам по ценам Минстроя России для решения социальных задач. Как сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, законопроект подготовлен ДОМ.РФ совместно с Минстроем России и в ближайшее время будет внесен в Правительство РФ.

«Реализация проектов КРТ – это реальная перспектива улучшения жилищных условий для наших граждан. Поэтому законодатели, органы исполнительной власти, профессиональное сообщество должны приложить максимум усилий, чтобы полностью раскрыть потенциал, заложенный в механизме комплексного развития территорий», - подытожил сенатор Сергей Лукин.

Ольга Вороновская