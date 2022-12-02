Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Никто на безопасности городского транспорта экономить не будет»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

2 декабря на заседании антитеррористической комиссии Воронежа под председательством мэра Вадима Кстенина обсудили вопросы транспортной безопасности и защищенности при организации внутригородских пассажирских перевозок. Как отметили в горадминистрации, мероприятие носило плановый характер. Участники продолжили тему, которая рассматривалась на антитеррористической комиссии в августе 2022 года.

В работе приняли участие вице-мэры Сергей Петрин и Сергей Глазьев, а также руководители профильных управлений администрации, представители регионального правительства, правоохранительных структур и приглашенные руководители частных транспортных предприятий.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

В Воронеже на данный момент работает 13 пассажирских транспортных предприятий. Они используют для перевозки пассажиров около 1,3 тысячи транспортных единиц, из них ежедневно выходит на маршруты почти тысяча. Ранее подвижной состав оснастили видеонаблюдением или видеорегистраторами. Сейчас перевозчики продолжают модернизацию системами, чтобы соответствовать федеральным требованиям. В их числе – наличие функции долгосрочного хранения информации. Активно идет подготовка и согласование паспортов транспортной безопасности, контроль отстоя автобусов, проведение регулярных осмотров. На предыдущем совещании с перевозчиками мэр Вадим Кстенин ставил конкретные задачи по этим направлениям.

ИТОГИ ТРАНСПОРТНЫХ РЕЙДОВ

Руководитель управления транспорта Сергей Латынин доложил о контрольных мероприятиях и выполнении решений антитеррористической комиссии. Он отметил, что постоянно проводятся рейды по контролю технической оснащенности транспортных средств предприятий-перевозчиков. С 1 января по 15 ноября 2022 года прошло 56 таких мероприятий. К примеру, эксперты фиксировали автобусы, где не модернизировали систему видеонаблюдения. Всего было выявлено свыше 120 таких нарушений.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

За этот же период провели 32 мероприятия по фиксации случаев, когда водители и диспетчеры не проводили осмотр салонов маршруток и технологических отсеков после каждого рейса. Выявлено 32 случая нарушений. Участники комиссии отметили, что большинство недостатков частные автотранспортные предприятия устранили в сжатые сроки, но есть те перевозчики, которые еще не выполнили необходимые требования.

– Проведение контрольных рейдов нами будет продолжено, проверки салонов на конечных должны осуществляться в безусловном порядке. Вы сами в этом заинтересованы, поскольку ответственность лежит и на руководителях предприятий. Если продолжится фиксация случаев не проведения послерейсового осмотра, будем лишать транспортное средство карты маршрута регулярных перевозок, – жестко предупредил мэр Вадим Кстенин.

ЧТО ГОВОРЯТ ПЕРЕВОЗЧИКИ?

На комиссии также выступили руководители организаций-перевозчиков: ООО «Фенко-Авто», ООО «ТК Автотранс», ООО «Новоусманская транспортная корпорация», ИП Очнев А. В., ООО «Воронежская транспортная компания». Их представители доложили об устранении замечаний.

В частности, в соответствии с отчетами на всех предприятиях территория стоянки транспортных средств полностью ограждена, оборудована шлагбаумами и системами видеонаблюдения, обеспечена круглосуточная охрана и освещение в ночное время.

Кроме того, продолжается разработка и согласование паспортов транспортной безопасности на подвижной состав, проводятся мероприятия по обучению и аттестации водителей, усилен предрейсовый и послерейсовый контроль техсостояния маршруток, а на конечных остановках после каждого рейса осуществляется их визуальный контроль. Большая часть транспортных средств уже оснащена системой видеонаблюдения, соответствующей федеральным требованиям.

СУБСИДИИ И НЕХВАТКА ВОДИТЕЛЕЙ

Поговорили участники комиссии и о проблемах. Например, перевозчики рассказали о сложностях с субсидированием оснащения автобусов системами видеонаблюдения. Напомним, на уровне правительства Воронежской области создан инструмент по выплате перевозчикам компенсаций затрат на оборудование с соответствующей длительностью хранения видеоматериалов. Это позволит уменьшить расходы частников на подобное оснащение. Но, по мнению руководителей транспортных организаций, требования к технической оснащенности, предъявляемые для получения субсидий, на уровне региона гораздо жестче требований федерального законодательства. Это приводит к существенному росту затрат и значительно увеличивает сроки установки оборудования. И в итоге сводит к минимуму возможность получения компенсаций. Некоторые предприятия поэтому и вовсе не собираются претендовать на эти средства.

Еще одна сложность – нехватка и текучка водительских кадров. Отсюда трудности возникают с их обучением и аттестацией.

.

– Вы сами в ходе отчетов назвали приемлемые для вас сроки завершения всех мероприятий по транспортной безопасности – до конца первого квартала следующего года. Мы понимаем объективные сложности, но значение этой работы преуменьшать нельзя. Взятые на себя обязательства вам придется выполнить. Что касается повышенных требований региона к оборудованию – я считаю их вполне обоснованными. Получение субсидий – вполне рабочий стимулирующий инструмент, средства на него предусмотрены. Никто на безопасности экономить не будет, поэтому я все же рекомендую вам исполнять требования правительства области и претендовать на субсидии, – пояснил мэр перевозчикам.

По всем рассматриваемым вопросам членами комиссии приняты соответствующие решения.

Ирина Шабанова