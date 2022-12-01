Сергей Астахов: Уехавшие за кордон артисты звонят оттуда и скулят

Сергей Астахов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аншлаг собрал в Воронеже спектакль «Что творят мужчины» с Сергеем Астаховым. Это и неудивительно: давно не видели поклонники звездного земляка, соскучились. Астахов тоже с пиететом относится к родным пенатам: с удовольствием вспоминал воронежскую юность, несмотря на неустроенность перестроечных лет. Ну а кроме того рассказал «Комсомолке» о съемках, отношении к современным реалиям и отмечании Нового года.

НА ФИГА МНЕ ГОЛЛИВУД? НЕ ХОЧУ УЛЫБАТЬСЯ ЧУЖИМ ЛЮДЯМ

- Когда вы уже работали в Москве и приезжали на первый юбилей Камерного театра, вы с воодушевлением говорили, что «артисты не должны работать в Тамбовах, Белгородах, Липецках», мол, нужно расти, как сейчас думаете? - поинтересовалась "Комсомолка" у артистам.

- Работать можно где угодно. Просто степень реализации разная.

- Cейчас, по прошествии стольких лет, можете оценить, довольны своей карьерой? Или вы стремились к большему? На Голливуд не хотелось замахнуться?

- Не доволен. Как я могу быть удовлетворен? Я потолстел (смеется).

- В карьерном плане?

- Нет предела совершенству. Но давайте не так глубоко? И не поверите: у меня никогда не было желания относительно Голливуда. А теперь и никогда не будет. Не хочу улыбаться чужим для меня людям.

- Вы же такой харизматичный, внешность опять же располагает.

- Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Про мою харизматичность вы себе придумали. Я смотрю на себя в зеркало – и ничего не понимаю.

- Вы такой скромный?

- Я не скромный. Просто не было желаний насчет Голливуда. Если комбайнер хочет собрать хороший урожай для своего села, надо на комбайне косить рожь там, где она растет. Странно было бы, если бы он поехал в Ханты-Мансийск и там по снегу полозьями елозил. Здесь моя родина, здесь люди с моим менталитетом, здесь мои зрители, близкие, моя история. Здесь я строю дом для мамы, чтобы она жила в хороших условиях. И здесь вижу свое будущее. На фига мне Голливуд? Я не думаю, что если я там сфотографируюсь со звездами, Бредом Питом, например, моя жизнь сильно изменится. Я снимался с Бандерасом. И не только. Прекрасные ребята. Но у меня ничего от этого не меняется. Вот сегодня спектакль - это важнее. Это моя жизнь. Многие артисты уехали, потом оттуда плачутся-скулят, сходят с ума. Мне это неинтересно. Это их проблемы, как они реализовываются, и что они там делают. Много людей за границей, не любя Россию, напьются и звонят оттуда: «Как там у вас дела?»… Задолбали! Чего ты звонишь? Тебе не нравится здесь – сиди в Америке, ешь гамбургеры и улыбайся с кока-колы. И думай, что ты самый счастливый. Счастье совершенно не там. Для меня во всяком случае.

- А что для вас счастье?

- Что мои родные и близкие говорят со мной на одном языке. Что они живы-здоровы. Что если у них проблема, то я могу помочь. Или они мне. Что они меня любят, и я их люблю. Я за год был в 250 городах, из них в 100 заграничных. Прекрасно в Вене выпить кофе. Но дальше начинается другая жизнь. Не картинки из оперных спектаклей и рекламных кампаний, а совершенно другая. Сейчас в Германии друг у друга воруют дрова. Просто об этом не говорят. Плачут, но воруют. Потому как брезгуют российским грязным газом. 30 лет жрали его, никто не подавился. А теперь вдруг брезговать стали. Обычные люди против нас, конечно, ничего особо не имеют. Это политики, которые там поставлены у власти Вашингтоном. Все там на самом деле просто и понятно… У нас в свое время один человек всю страну развалил. Как он оказался у власти, агроном? Поставили. Распилил весь флот, все самолеты, уничтожил страну. Втюхал нам какую-то перестройку-гласность, туфтовые слова, на которые мы все повелись. А потом в Воронеже ребята, отслужившие в армии, не знали, как в 90-е свои семьи прокормить. Я все помню, мне тогда было как вам. Кого с балкона выбросили, кого застрелили. Заводы развалили. Зачем нам такая гласность? Такая перестройка? Я не хочу перестраиваться, чтобы оказаться в каменном веке.

Сергей Астахов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗАПАД ХОЧЕТ НАС ЗАХВАТИТЬ, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОЖЕТ ИЗОБРЕСТИ ТОПЛИВО, ЗАМЕНЯЮЩЕЕ НЕФТЬ

- Когда ваша дочка Маша поступила в «Щуку», вы сказали, что она пожалеет.

- Я говорил, что она задумается, что все будет не так радужно. И все оказалось не так, как она думала изначально, в этом я уверен. Хотя ей еще повезло: она сразу получила работу в театре, играет в хорошем коллективе. Еще не сталкивалась с плохими проявлениями в театре, а они есть. Это не самая веселая профессия.

- Вы говорили, что существуют разные пути достижения популярности, это какие?

- Разные – потому что профессия связана с человеческим фактором. Тщеславие, самолюбие. Некоторые, чтобы достичь популярности, в трусах ходят на ЧМ в Каттаре, кто-то задницу показывает. Блогеры, не умея петь, поют. Мальчики прыщавые с крашеными волосами учат меня жизни в 17 лет. Он не понимает, что кроме 17, есть еще 18 лет, и даже 19, не говоря уже про 53. Поглядите вокруг, что с нами сейчас делают. А у некоторых другой масштаб тщеславия – хотят захватить то одну страну, то другую. Под маркой «Россия неправа» пытаются втюхать, что мы что-то не так делаем. Потом взять и использовать нас как хотят. А мы наивные и добрые, думаем, что так быть не может. Может! Огромное количество людей на Западе не могут изобрести новый айфон, это очень сложно. Не могут придумать топливо, которое может заменить нефть. А привыкли к сверхприбылям. Привыкли, чтобы все было для них. Поэтому захватывают все, как они и делали на протяжении тысячи лет. Франция захватила всю Африку. Англия – всю Индию. Америка – полмира, убивая людей, уничтожая целые страны, где дети теперь живут в подвалах, в пустыне, в песке. Вот такие они хорошие. Хорошие, когда заманивают нас в свои сети. У всех свои амбиции и способы их достижения у всех разные. У актеров такие, у политиков другие. Поэтому я бы не хотел, чтобы дочь многое на себе испытала. Надо самовыражаться честно. Если людям нравится, что ты делаешь, они будут ходить на спектакли, как сегодня. У меня до января гастролей на 100 городов. Остальное съемки.

НАДО ВСПОМНИТЬ, ЧТО РАНЬШЕ МЫ УМЕЛИ СНИМАТЬ ХОРОШЕЕ КИНО

- Хорошо, что есть съемки, а то у нас владельцы кинотеатров жалуются, что нечего крутить.

- Нечего крутить, потому что мы не можем снимать так быстро. Какая раньше была ситуация: думали, зачем нам снимать, если можно просто показать хороший американский фильм и заработать на этом. Вот и крутили их фильмы. Потом они ушли, а у нас показывать нечего, потому что мы не можем снимать, как они, каждый месяц по 100 штук с раскрученными звездами, с бюджетами. У нас такого просто нет. Так же, как и в других отраслях. Мы не можем сделать BMW. Но можем что-то другое делать. Может быть, благодаря этому только страна и живет. В кино не очень все хорошо, потому что перестраивать российский кинематограф так быстро не получится. Мы уже привыкли мыслить голливудскими штампами. Мы хотим видеть такую же картинку. И начинаем снимать, как у них. Но смотришь на лица Васи и Коли, которые строят из себя голливудских актеров, и понимаешь, что это просто смешно. Сами свое растеряли, не веря в то, что русское кино может быть успешным. Но ведь раньше же снимали хорошие фильмы. Сейчас сложный момент. Но это и момент возможностей. Нужно вспомнить, что все-таки в кино люди идут для того, чтобы увидеть себя в отражении на экране, подумать, как ты решал бы проблемы героя, а не увидеть каких-то постоянно мечущихся компьютерных человечков. Как в некоторых программах на ТВ, когда поет голограмма, когда мультяшку лайкают. Мне это вообще не интересно.

- У вас какие проекты? Где вас увидим?

- Недавно снимался в сериале для канала «Россия», играл брата банкира, делим семейное наследство. Другой сериал «Кино про бандитов» - там играл с Мишей Пореченковым и Димой Нагиевым.

- У вас столько проектов. А сейчас многие артисты жалуются на отсутствие работы из-за пандемии.

- В пандемию ни у кого ничего не было, в том числе и у меня. Нельзя было, и никто не понимал, с чем мы столкнулись. Но пандемия, насколько я знаю, закончилась. Даже если нет съемок, спектакли-то будут - люди придут, и в других городах тоже придут. И здесь возникает нюанс: я максимально честно делал свое дело, наверное, поэтому зрители и заполняют зал. Люди сами определят, кто им интересен, а кто – нет. Пойдут на тех, кто не делает громких заявлений, не строит пошлые позы, за которыми ничего не стоит… Однажды сын одного нашего актера заявил: «Да кто такие Запашные? Их воспитывал какой-то дрессировщик, а меня воспитывали такие великие». Я подумал, кто ты вообще такой, по сравнению с Запашными? Они достойно продолжают дело великого дрессировщика, который радовал весь мир, приносил миллионам детей на протяжении такого количества лет столько радости, который, рискуя жизнью, каждый день делал свою работу. За это мы и любим цирк. Аскольд и Эдгард сейчас собирают многотысячные залы. Никто туда людей не загоняет. Они голосуют рублем - четко выбрали, кто им интересен. А вот на того парня не знаю, кто будет ходить. Мне приятно, что на меня ходят люди, значит, я все делаю правильно.

Сергей Астахов в спектакле "Что творят мужчины" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОВЫЙ ГОД С МАМИНЫМ ГУСЕМ И МАНДАРИНАМИ

- С вами супруга Виктория приехала, помогает вам на гастролях. Вы не надоедаете друг другу, если везде вместе, а не только дома?

- Давайте спросим у нее. Вика?

Виктория: - Все хорошо, справляемся. Наверное, я приспособилась. Или Сергей (смеется). В общем, оба приспособились.

- Сергей, что пожелаете поклонникам к Новому году? С вас тост!

- Да я не тостовик! Что пожелать? Мира и здоровья – это самое главное. Надо четко понимать: люди имеют право жить где хотят и как хотят. Но мне в свое время папа сказал: «Мало ли, что ты хочешь, надо делать то, что надо». Благодаря папе я понял простую вещь: надо очень четко понимать, что нам дала эта страна, наши предки - чем они пожертвовали, чтобы мы жили на этой территории. Если это помнить и идти в направлении созидания, улучшения жизни в стране, верить в то, что все получится, оно и получится. А если каждый день порицать «все плохо, мы не свободные» – то все так и будет. Надо четко понимать, что только вера, трудолюбие и любовь к своей стране может улучшить жизнь и нас, и наших детей. Никто за нас ничего делать не будет. Никому мы не нужны, кроме себя самих. И даже если нет любви, но зачем же ненавидеть? Давайте свою жизнь проведем так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как говорил Островский. А то будет очень стыдно.

- Вы-то как будете отмечать праздник?

- Семьей – елка, мандарины, все как у людей. Много раз путешествовал на Новый год, а теперь хочу быть дома. С родными. Мама гуся сделает, которого сегодня передали воронежские родственники, в попу яблоко ему засунет. Будет круто!