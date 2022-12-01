Сенатор Лукин отметил сбалансированность федерального бюджета на 2023-25 годы

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Верхняя палата российского парламента одобрила закон о федеральном бюджете на ближайшие три года.

«Федеральный бюджет, принятый на 2023-2025 годы, обеспечивает выполнение социальных обязательств государства и развитие экономики», - подчеркнул Сергей Лукин, комментируя итоги заседания.

Парламентарий сообщил, что большое внимание в главном финансовом документе страны уделено решению социально значимых вопросов. Около трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы. Хотя бюджет будет дефицитным, предусмотрено увеличение ассигнований на социальную сферу, здравоохранение, образование.

Так, суммы, выделяемые на госпрограмму «Социальная поддержка граждан», вырастут на 14,2% по отношению к прошлому году, на программы «Доступная среда» и «Содействие занятости» - на 9,6% и 19,2% соответственно. На здравоохранение в 2023 году запланировано 6,2 триллиона рублей, что почти на 7% превышает показатель 2021 года.

Значительные бюджетные средства предусмотрены на развитие экономики страны.

По оценке заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, принятый бюджет дает основания для позитивных ожиданий в строительной отрасли, выполняющей функцию локомотива экономики.

«Мы надеемся, что будем поддерживать тот высокий темп строительства, который позволяет обеспечить жителей нашей страны всеми необходимыми объектами», - заявил вице-премьер в своем телеграм-канале. Также он проинформировал, что на реализацию трехлетней программы возведения социальных объектов кабинетом министров предусмотрено порядка 2,7 триллионов рублей.

«Государство впервые за последние годы обладает полноценной трехлетней программой в данном направлении», - резюмировал Марат Хуснуллин. В каждом регионе определены объекты, по которым будут вестись работа в 2023-2025 годах, а также составлены прогнозы на последующий период.

Необходимо отметить, что в ходе работы над проектом федерального бюджета было учтено большое количество поправок, в том числе внесенных сенаторами. Значительная часть поправок коснулась межбюджетных трансфертов регионам. На сегодняшний день распределена большая часть этих средств – более 94%, что позволит регионам оперативно сформировать свои бюджеты.

«Сейчас самое главное – обеспечить запасы прочности для субъектов Российской Федерации, чтобы все социальные обязательства были обеспечены ресурсами. Речь идет о повышении МРОТ, об увеличении в следующем году прожиточного минимума, запуске нового пособия для семей с детьми», - заявил Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на рассмотрении бюджета в Совфеде.

Сергей Лукин акцентировал внимание на том, что работа над федеральным бюджетом на 2023-2025 годы не завершается принятием закона. В дальнейшем будет осуществляться мониторинг исполнения бюджетов субъектов РФ, и при необходимости им может быть оказана финансовая помощь.

«Дополнительные меры поддержки регионов вошли в постановление Совета Федерации, предложения парламентариев будут приниматься во внимание кабмином при исполнении бюджета», - добавил сенатор.