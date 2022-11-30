В Воронежской области модернизировали мобильную сеть в 30 районах

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С начала года техническая служба компании модернизировала более 20% объектов связи в регионе.

С января по октябрь 2022 года потребление интернет-трафика в Воронежской области выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря планомерной работе по оптимизации сетевой инфраструктуры и оперативной реакции на увеличивающуюся нагрузку сохраняется высокое качество мобильных услуг.

С начала текущего года технические специалисты компании модернизировали более 20% базовых станций в регионе, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети. Модернизация затронула 30 районов области и города Воронеж, Нововоронеж, Бутурлиновка, а также Борисоглебский городской округ. В первую очередь обновление действующего оборудования провели в местах высокой концентрации абонентов и активного роста трафика.

Также оператор непрерывно усиливает свою инфраструктуру новыми объектами связи. Только в третьем квартале базовые станции были построены в столице региона и еще 39 населенных пунктах в 21 районе области. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошли поселки Красный Лог Аннинского района и Терехово Таловского района, села Кулешовка и Лыково Подгоренского района, Болдыревка Острогожского района, Рудаевка Кантемировского района, хутор Дивногорье Лискинского района, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«У нас самая молодая сеть на рынке, обладающая высоким техническим потенциалом и запасом прочности, что подтверждается независимыми исследованиями и оценкой экспертов. Новые базовые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости, что позволяет эффективно распоряжаться имеющимися мощностями. Учитывая растущие потребности наших клиентов, мы продолжаем оптимизировать оборудование и расширять покрытие сети в Воронежской области».

Кроме того, в текущем году на территории региона компания запустила технологию VoLTE, которая доступна там, где есть покрытие 4G.