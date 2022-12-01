Чиновники и депутаты выявили грубые нарушения в организации работы платных парковок в Воронеже

фото: Воронежская городская Дума

На минувшей сессии гордумы депутаты заслушали и обсудили доклад руководителя управления транспорта мэрии Сергея Латынина о выявленных нарушениях со стороны концессионера при организации работы платных парковок Воронежа.

Докладчик сообщил, что сотрудники городского управления транспорта ежегодно проводили полную инвентаризацию объектов концессионного соглашения и обнаружили множество нарушений. Среди них - частичное отсутствие дорожной разметки, знаков и информационных щитов, обозначающих платные парковки, а также наличие нематериальных активов, не отраженных на балансе организации, как это предписывают условия договора.

Из 5892 парковочных мест только 387 предназначены для инвалидов, в то время как Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» обязывает выделять 10 процентов таких мест на каждой платной городской парковке. По итогам прокурорской проверки концессионеру направили предписание на устранение нарушения.

фото: Воронежская городская Дума

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ШТРАФОВ КОНЦЕССИОНЕРОМ НЕ ОПЛАЧЕНА

В связи с невыполнением концессионером условий соглашения и не устранением выявленных нарушений на ООО «Городские парковки» были наложены штрафные санкции. Многие претензии касались неудовлетворительного санитарного содержания паковочного пространства летом и зимой. Но лишь малая часть штрафов оплачена. На остальные концессионер подал протест в Арбитражный суд Воронежской области, судебные заседания все еще не завершились.

По условиям концессионного соглашения компания должна была перечислять в бюджет Воронежа 25% от суммы платежей, до того момента, пока проект не окупится. Согласно прогнозам, это должно было произойти в 4 квартале. После возврата инвестиционных вложений в сумме 116,3 млн. рублей, отчисления в бюджет должны увеличится до 40%. Однако до настоящего времени концессионер платит в воронежскую казну лишь 25%, настаивая, что еще не окупил свои затраты на оборудование парковок.

фото: Воронежская городская Дума

НЕПРОЗРАЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Сотрудники городского управления по транспорту проанализировали бухгалтерскую отчетность ООО «Городские парковки» и установили, что концессионер предоставляет сведения о доходах и расходах по всем видам деятельности, в том числе и тем, что не относятся к объекту договора. Установить достоверность таких отчетов невозможно.

На доходы концессионера и, соответственно, на их отчисления в городской бюджет влияют льготные парковочные разрешения. Их количество в последнее время увеличилось.

Нерешенной проблемой по-прежнему являются и нарушители, снимающие или закрывающие регистрационные номера, чтобы не оплачивать парковку. На обращение мэрии в ГИБДД из ведомства пришел ответ, что дорожно-патрульная служба занимается выявлением и пресечением нарушений, связанных с отсутствием номера на автомобилях только в случае движения транспортного средства. На припаркованные машины полномочия полиции не распространяются.

Все претензии мэрии руководитель проектов обособленного подразделения ООО «Городские парковки» в Воронеже Анатолий Кобяшев парировал, утверждая, якобы компания следит за парковочными местами и регулярно убирает их территорию совместно с районными управами. Финансовую отчетность «Городских парковок» представитель концессионера также назвал «прозрачной».

фото: Воронежская городская Дума

ХАОТИЧНАЯ ПАРКОВКА СОХРАНЯЕТСЯ

Обсуждая доклад, депутаты Константин Ашифин и Иван Кандыбин признали работу концессионера неудовлетворительной. Цель проекта не достигнута: комфортные условия для пешеходов и общественного транспорта не созданы и хаотичная парковка в центре города не ликвидирована.

Обращаясь к руководителю ООО «Городские парковки» Константин Ашифин указал на то, что работа оценивается не по отчетам, а по мнению, которое высказывают горожане. Воронежцы не однократно жаловались на состояние парковочных мест.

Депутат Андрей Соболев предложил юристам гордумы изучить возможность и последствия расторжения договора концессии. А Сергей Колиух выступил с инициативой создания рабочей группы из парламентариев для изучения деталей аудита КСП и предоставленной мэрией и инвестором информацией, чтобы вынести на Совет гордумы предложения по дальнейшей ситуации с концессией.

Депутаты также отметили, что при нынешнем состоянии парковок жители все равно вынуждены парковаться хаотично и им приходят огромные штрафы.

фото: Воронежская городская Дума

ТРИ ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ

Депутат Артем Рымарь предложил нормативно закрепить контроль городского парламента за работой концессионеров.

Спикер городского парламента Владимир Ходырев отметил, что есть три варианта дальнейших действий. Первый - ставить все, как есть; второй - поменять концессионера, и третий - расторгнуть соглашение и вернуть парковки в муниципальную собственность.

- У нас в гордуме есть комиссия по транспорту во главе с депутатом Дмитрием Крутских. На данном этапе необходимо совместно с городом полностью проработать второй и третий вариант дальнейшего развития событий в плане концессии с «Городскими парковками», просмотреть все риски. И принять решение, - заключил Владимир Ходырев и поручил представить предложения через 10 дней.

Депутат Дмитрий Крутских высказал мнение, что на некоторых центральных улицах города размещение парковочных мест вообще нецелесообразно. По его мнению, требуется пересмотреть схему транспортного движения и только после проведенного анализа вписать туда парковки. При этом ежегодно корректировать схему на основании меняющейся ситуации.

Подводя итог совещания, Владимир Ходырев резюмировал:

– Нужно понимать, что мы не собираемся ликвидировать парковочные места, а сделать так, чтобы было комфортно нашим жителям и положительно сказывалось на доходной части городского бюджета.

Елена Федяшева