«Мы вас очень ждали!»: в Воронеже стартовал проект «Одно окно большой страны»

Фото: Максим Оконь Фото: Предоставлено "КП"

Программа «Одно окно большой страны» реализовывается с 1 октября текущего года. Обучение в формате оффлайн лекций будет проводится с 23 по 26 ноября. Весь проект рассчитан на год. За это время сотни сотрудников из четырех новых регионов России поучаствуют в выездных сессиях, посетят передовые МФЦ и изучат лучшие практики коллег со всей России.

Цель у проекта одна - адаптация специалистов ДНР и ЛНР к новому форматы предоставления госуслуг населению.

- Мы рады, что вы становитесь частью нашего центра госуслуг. Менее двух месяцев назад состоялось историческое событие: Донецкая и Луганская Республики, Херсонская и Запорожская область вошли в состав России. Важным является то, что предоставление госуслуг на новых территориях будет строится не на пустом месте: и в ДНР, и в ЛНР существуют определенные наработки и организационные предпосылки. Уже сейчас ведутся поиски помещений для офисов МФЦ и подбор специалистов в новые центры госуслуг, - Алексей Херсонцев, заместитель Министра Минэкономразвития РФ.

Спикером первой лекции стали Анатолий Привезенцев, директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России и Майя Богдалова, заместитель директора Департамента обеспечения качества предоставления услуг. Темой обсуждения стали основные понятия и нормативно-правовые акты МФЦ.

В следующие дни обучения лекции пройдут по основам финансовой грамотности, психологии, социологии и этике.