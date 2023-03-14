Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Темы медобслуживания и здоровья остаются в числе актуальных»

фото: Воронежская областная Дума

Тематическая неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения проходила с 6 по 10 марта на площадках региональной и местных общественных приемных «Единой России». Обращения жителей региона рассматривали парламентарии всех уровней, в том числе депутаты Воронежской областной Думы, а также представители органов исполнительной власти и организаций-партнеров, среди которых Социальный фонд России, Фонд обязательного медицинского страхования, Ассоциация юристов России. Было проведено более 200 приемов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в приемные поступило почти 500 обращений от воронежцев по вопросам здравоохранения, больше половины из них получили положительное решение. В числе часто задаваемых – вопросы, касающиеся повышения доступности обеспечения медицинской помощью в сельской местности, использование электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации, льготное обеспечение лекарствами.

– Темы медобслуживания и здоровья в целом остаются в числе актуальных. По итогам недели приемов будет проведен анализ поступивших обращений, после чего на встрече с профильными ведомствами выработаем пути решения вопросов, волнующих жителей области, – рассказал Владимир Нетёсов.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.