Стали известны размеры первых перерасчетов воронежцам по содержанию общедомового имущества

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы получили платежки с первыми доначислениями платы за содержание общедомового имущества. Это около 70 многоквартирных домов, которые обслуживают две компании - УК Коминтерновского района и УК РЭК Содружество. Размеры платежей составили от 0,23 копеек за квадратный метр общей площади квартиры до 20 рублей с копейками, сообщили «Комсомолке» в пресс-центре ЖКХ.

Вот примеры расчетов доначислений:

Бульвар Победы, д. 3. 9 этажей, 1984 года постройки, имеет 249 помещений, обслуживается УК Коминтерновского района. Корректировка на СОИ составила 24,42 рубля с квадратного метра общей площади квартиры.

Улица Хользунова, д. 112В. 12 этажей, 1985 года постройки, имеет 67 помещений, обслуживается УК РЭК Содружество. Корректировка на СОИ в этом доме составила 0,23 рубля с квадратного метра общей площади квартиры. Умножаем эту цифру на свои квадратные метры и получаем размер годовой корректировки.

- Вычисления произведены для каждого многоквартирного дома индивидуально, поэтому цифры везде будут разные. Величина перерасчета зависит от показаний общедомовых приборов учета. То есть важны наличие либо отсутствие в доме оборудования (лифтов, насосов), применение энергосберегающих технологий, и, конечно, добросовестность собственников в передаче показаний индивидуальных счетчиков, - рассказали в пресс-центре ЖКХ.

Напомним, размер СОИ можно уменьшить. Для этого в каждой квартире должны быть исправные счетчики и жители должны вовремя и честно (идеально в одно и то же время) передавать показания. А жильцы не должны пользоваться «магнитами».