«Единая Россия» организовала для воронежских пенсионеров мастер-класс на базе художественного училища

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По инициативе депутата Воронежской областной Думы, члена регионального общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Елены Губиной на площадке Воронежского художественного училища был организован мастер-класс для «серебряных волонтеров» Ленинского и Советского районов Воронежа. В нем приняли участие 20 человек – пожилые воронежцы, которые увлекаются творчеством.

Под руководством преподавателей училища пенсионеры смогли нарисовать натюрморт и расписать тарелки. Все необходимые материалы для творчества были предоставлены пожилым людям.

Участница мероприятия Наталья Истомина рассказала, что творчеством увлекается давно, но рисовать, как настоящий художник, не пробывала: «Это непередаваемые ощущения, когда я села за мольберт. Мы создавали картину по всем правилам, писали натюрморт. Профессиональный художник – преподаватель училища нам помогала и даже открыла несколько творческих секретов».

Со совей стороны Елена Губина отметила, что в рамках партийного проекта «Старшее поколение», федеральным куратором которого является заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, для пожилых воронежцев проводится большое количество разнообразных мероприятий. К их разработке и организации привлекаются специалисты, чтобы мероприятия были не только интересные, но и полезные.

«Мы стараемся охватить все сферы – спорт, творчество, образование, чтобы наши серебренные граждане смогли подобрать себе занятие по интересам. В рамках партпроекта «Старшее поколение» такие мероприятия проводятся во всех районах города и области. Самое главное сделать так, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими, чтобы они общались и продолжали радоваться жизни»,- отметила Елена Губина.

Кроме мастер-класса для гостей Воронежского художественного училища организовали экскурсию по выставочным залам учебного заведения, где они познакомились с работами студентов и преподавателей.