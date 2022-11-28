Крупы, макароны и консервы: эксперты рассказали воронежцам, какие продукты можно запасти на зиму

Запасы надо делать с умом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Многие воронежцы делают на зиму запасы продуктов. И это не только всякие соленья-варенья. Горожане закупают впрок и другие продукты длительного срока хранения. Чем можно запастись, как правильно и, главное, - как долго можно, хранить различные пищевые запасы. Об этом рассказали эксперты управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

ЧТО МОЖНО КУПИТЬ ВПРОК

Специалисты рекомендуют подойти к составлению списка осознанно и ни в коем случае не поддаваться порыву смести с полок все, что берут другие покупатели. Решите заранее, что именно и в каком количестве вам необходимо.

- Для начала рассчитайте, какой у вас средний расход определенного продукта. Например, крупы должны быть в рационе ежедневно, их можно включать в два-три приема пищи. При варке объем крупы увеличивается примерно в три раза, поэтому мы берем 20 грамм на порцию, - рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Важно, чтобы крупы были разнообразные: гречневая, ячневая, пшенная, перловая, рисовая. Помимо них диетологи рекомендуют два-три раза в неделю включать в рацион бобовые: горох, нут, чечевицу, фасоль. Средняя норма потребления бобовых составляет около 20–30 г в сутки.

«Классика» запасливого гражданина – конечно, макароны. Лучше, если они будут из твердых сортов пшеницы, говорят специалисты. Предварительно рассчитайте, сколько макарон вы сможете съесть за определенный период. Помните, что этот продукт имеет срок годности. Ищите его на упаковке.

В мелкооптовом объеме можно хранить также рыбные, мясные, плодоовощные консервы. Отдавайте предпочтение маринадам, соленьям, кабачковой или баклажанной икре, фруктам в собственном соку и компотам. Это полезная клетчатка, которой в рационе человека должно не менее 50%. Сюда входят овощи и фрукты в разном виде. Выбирая овощную икру, отдавайте предпочтение не обжаренным в масле овощам, а тушеным. У них ниже калорийность и меньше жира, а значит, не так активно будут идти процессы окисления.

КАК И СКОЛЬКО СОХРАНИТЬ

Чтобы приобретенные впрок продукты как можно дольше сохранились свежими, важно соблюдать определенные правила. Лучше всего сразу после покупки пересыпать все крупы и макароны из промышленной упаковки в стеклянные банки с плотными крышками. Это защитит их от насекомых вредителей, которые легко прогрызают целлофановые пакеты.

- Если насекомые заведутся в одном продукте, то могут распространиться и на остальные крупы, - говорят в управлении. - На банке имеет смысл указать срок годности (подписать или наклеить эту информацию). Это важно, так как жиры, входящие в состав круп и бобовых, имеют свойство окисляться. Измененная форма жиров оказывает угнетающее действие на иммунитет и ускоряет старение организма.

Изучите условия хранения, которые указаны на упаковке продукта. Чаще всего это должно сухое и темное место, куда не попадают солнечные лучи.

Консервы хранят в прохладном темном месте при температуре не выше 20 градусов. Важно четко контролировать сроки годности. Врачи категорически предостерегают от употребления просроченных консервов: в них может начать развиваться патогенная микрофлора.

Запасая впрок яйца, помните, что они остаются свежими в течение 30 дней при комнатной температуре и до 90 дней – в холодильнике. Отсчет срока годности следует вести от даты производства, которая указана на упаковке.

- Яйца – отличный продукт, содержит полноценный белок, витамины и микроэлементы. Обязательно нужно включать в свой рацион пять-шесть яиц в неделю, - напомнили в Роспотребнадзоре.

Затариваться мукой, по мнению экспертов, следует лишь тем, кто регулярно печет пироги, блины и другие хлебобулочные изделия. Мука хранится от одного месяца до полугода, а потом прогоркает и становится непригодной.

Со времен СССР при любом намеке на нестабильность россияне бросаются скупать сахар и соль. Вот этого, точно, делать не надо. И не только потому, что ажиотаж порождает рост цен. Залежи этих продуктов в квартире побуждают домочадцев увеличивать их потребление. А это большой риск для здоровья.

- ВОЗ рекомендует употреблять сахара не более 25 грамм в день для женщин и детей, 50 грамм для мужчин, - напомнили специалисты. - По нормам потребление сахара в год не должно превышать 24–28 кг в год на человека. Помните, сюда входит не только тот сахар, который вы кладете в чай, но и тот, который добавляют в промышленные продукты: сладости, хлеб, соусы, консервы, напитки, даже творог.

То же касается и соли.

Заморозка сохраняет свежесть до полугода Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Сейчас многие воронежцы предпочитают хранить продукты в замороженном виде. Считается, что так они сохраняют максимум полезных свойств. Действительно, заморозка может храниться до полугода (180 дней). Замораживать можно собранные летом овощи и фрукты, рыбу, мясо, сливочное масло, а также промышленные полуфабрикаты - пельмени, блины и котлеты.

- Кстати, можно заморозить и хлеб, разделив его на порции. Он размораживается за 10–15 минут, но потом такой хлеб нужно быстро съесть, так как через некоторое время он становится твердым, - подсказали в управлении Росотребнадзора.

Чтобы было проще ориентироваться, рекомендуется наклеить на контейнеры или пакеты с продуктами в морозильной камере информацию о сроке годности. Так вы будете сразу видеть, какие из них надо использовать в первую очередь.