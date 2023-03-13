Владимир Нетёсов обсудил планы по развитию областного художественного музея с руководителем учреждения

фото: Воронежская областная Дума

Экспозицию передвижной стендовой выставки предполагается, в том числе, представить и в стенах Воронежской областной Думы.

Планы по развитию музея и проведению юбилейных мероприятий председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов обсудил в Парламентском центре с директором художественного музея им. И.Н. Крамского Юлией Зайченко. Во встрече приняли участие заместители председателя Воронежской областной Думы Александр Солодов и Сергей Рудаков, председатель Комитета по культуре Елена Губина, а также руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур.

Юлия Зайченко рассказала о текущей деятельности и перспективах развития учреждения культуры. В частности, было отмечено, что в этом году Воронежский областной художественный музей празднует свое 90-летие. В 1933 году Музей изобразительных искусств, а именно так назывался музей до 1984 года, был создан на основе объединения художественных коллекций бывшего Губернского музея и Музея древностей и изящных искусств ВГУ. В настоящее время музейный фонд насчитывает свыше 23 тысяч единиц хранения по разделам древнеегипетского и античного искусств, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. Сохраняя старые ценности, музей ведет научно-исследовательскую, культурно-просветительскую, собирательскую деятельность, произведениями из своего собрания участвует в выставках крупнейших музеев страны.

фото: Воронежская областная Дума

В честь дня рождения учреждения культуры в течение 2023 года запланировано провести цикл юбилейных мероприятий, как в самом музее, так и на партнерских площадках. Это касается и передвижной стендовой выставки «Воронежский дворец. История и архитектура», которая посвящена зданию музея. В рамках экспозиции будут представлены архивные фотографии и акварельные рисунки, в динамике рассказывающие о «биографии» единственного в городе здания дворцового типа. Выстроенные в хронологической последовательности изображения, созданные художниками, архитекторами и фотографами, проведут через века и расскажут о памятнике расположенном в самом сердце исторического Воронежа.

В экспозицию войдут материалы из собраний областного художественного музея им. И.Н. Крамского, областного краеведческого музея, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.В. Щусева.

Стартовала передвижная выставка в главном корпусе ВГУ на Университетской площади, также предполагается задействовать площадки торгово-развлекательных центров и учреждений. Юлия Зайченко попросила Владимира Нетёсова оказать содействие в размещении экспозиции и на территории Парламентского центра.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил важность деятельности музея для культурной жизни города и всего региона в плане реализации образовательных, культурных и просветительских инициатив, и обещал всестороннюю поддержку при осуществлении проекта. Владимир Нетёсов предложил также рассмотреть возможность размещения выставки в парках, скверах и здании железнодорожного вокзала, чтобы как можно больше жителей и гостей Воронежа смогли познакомиться с историей музея.