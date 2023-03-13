Депутаты горДумы положительно оценили реализацию программы по развитию малого и среднего бизнеса в Воронеже

фото: Воронежская городская дума

В 2022 году малые и средние бизнесмены Воронежа получили поддержку в размере свыше 37,6 млн рублей. Об этом рассказал руководитель местного управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Алексей Рыженин на заседании комиссии городской Думы по бюджету.

КТО ПОЛУЧИЛ ПОМОЩЬ?

Алексей Рыженин поделился результатами реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в части развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 2022 году и о планах на 2023 год.

Меры поддержки позволили компенсировать представителям бизнес-сообщества часть затрат на оборудование: станки, приборы, аппараты, агрегаты. Помощь оказали производствам, связанным с выпечкой хлеба, с изготовлением упаковки, инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, мыла и моющих средств, оборудования спецназначения и другим.

Для получения субсидии предприниматели предоставляли соответствующие требованиям документы. Из 48 заявок 27 одобрение получили: 26 субъектов МСП и один самозанятый. Поддержка позволила создать еще около 50 рабочих мест.

фото: Воронежская городская дума

ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО

Информация о программе активно доносилась до представителей бизнеса. Об этом писали на официальном сайте горадминистрации Воронежа, в СМИ и социальных сетях. Также разговаривали с руководителями промпредприятий, лизинговых компаний, финансовых и общественных организаций и различных профильных объединений.

Формат поддержки обсуждался и на консультационно-обучающих семинарах. Один собрал 80 субъектов МСП и самозанятых граждан, второй – около 50.

фото: Воронежская городская дума

ПОМОЩЬ УВЕЛИЧАТ

В 2023 годуна подпрограмму «Развитие и поддержка МСП» выделят уже 39,127 млн рублей. Планируется субсидировать затраты бизнеса на приобретение оборудования за счет собственных средств и по договорам лизинга. В результате должно быть создано дополнительно еще не менее 40 рабочих мест.

На заседании выступил от лица предпринимателей, получивших субсидию, директор компании «Экохлеб». Он рассказал, что на выделенные из городского бюджета деньги они приобрелинеобходимое оборудование. Это помогло выстроить долгосрочные планы по развитию предприятия.

- Поддержка небольшая, но она есть, - в свою очередь оценила работу профильного управления мэрии председатель Контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук.

И напомнила, что городские предприниматели могут рассчитывать и на поддержку региональных властей.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ФОРМИРОВАТЬ БАЗУ ЗАЯВОК

Председатель постоянной комиссии по бюджету городской Думы Андрей Соболев отметил положительную динамику реализации программыпо развитию малого и среднего предпринимательства. И резюмировал, что с 2015 года она «вообще не работала». Но уточнения требуются и сейчас.

Депутат обратился к замруководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Владимиру Алферову с инициативой о проведении совместных мероприятий с городским управлением, которые бы дополнили муниципальную программу.

Также парламентарий считает, что заявки от предпринимателей надо начинать собирать как можно раньше – уже в апреле. Формировать базу даже в случае, если средства на поддержку в бюджете закончатся. Субсидии можно будет предусмотреть во время корректировки бюджета.

Ирина Шабанова