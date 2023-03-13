Последние новости Воронежа на 13 марта 2023 года: отходы затопили село, а вандалы разгромили переход

Переход на улице Волгоградской регулярно страдает из-за действий хулиганов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области назревает очередное экологическое бедствие. В Кантемировском районе из-за резкого потепления и подъема уровня воды прорвало плотины каскада прудов. В них сливались отходы животноводческого предприятия, расположенного в Новомарковке. Загрязненная вода мутным потоком устремилась в реку Богучарка, которая впадает в Дон. Также, по словам местных жителей, затопило местный стадион и центр села. Для проверки информации на место отправились сотрудники департамента природных ресурсов и экологии региона. По данным ведомства, образовавшийся проток ликвидировали. Специалисты продолжаются восстанавливать плотину. Также экологи выясняют, кому принадлежит земельный участок, на котором случилось ЧП. И готовятся провести анализ состава излившихся сточных вод. Отметим, что инцидентом также заинтересовались следователи и прокуратура.

Мобилизованный из Воронежской области семь часов в одиночку отражал атаки украинских боевиков. О подвиге Александра Цурикова рассказали в правительстве региона. Заместитель командира взвода рисковал собой, чтобы дать возможность спастись товарищам. Причем это уже не первый раз, когда Цуриков отличился в бою. В прошлом году Александр с сослуживцами также дал успешный бой превосходящим силам врага.

Из-за сильного ветра шесть районов Воронежской области остались без электричества. 12 марта специалисты «Воронеж-Энерго» сообщили о технологических нарушениях в Аннинском, Богучарском, Каширском, Лискинском, Таловском и Хохольском районах. Для устранения последствий аварий задействовали 11 бригад энергетиков. Это 31 человек и 13 единиц техники. Отключений ресурса в социально значимых объектах из-за разгула стихии не зафиксировали.

Вандалы снова разгромили подземный переход на улице Волгоградской в Воронеже. Не стесняясь установленных камер, компания хулиганов разнесла потолочные плиты. Последствия атаки вандалов и записи камер видеонаблюдения опубликовали горожане в соцсетях. Это уже не первый раз, когда неизвестные разбивают потолки в переходе на Волгоградской. Предыдущие два раза отделка страдала в феврале и июне 2022 года. Тогда сломанные потолки оперативно демонтировали и заменили новыми.