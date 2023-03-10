Началось выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России»

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Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» будет проходить в электронной форме на сайте PG.ER.RU. У каждого кандидата будет личный кабинет, где он сможет размещать свою биографию, новости, фотографии и видео, сообщил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Кандидатами могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях. Также кандидаты не должны иметь счетов в иностранных банках, иностранных финансовых инструментов и прочих активов за границей.

«Процедура предварительного голосования впервые проходит в новых регионах. И предусматривает ряд особенностей. Например, кандидатами в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях могут быть и те, кто по объективным причинам не может закрыть счета в иностранных банках, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, но предпринял для этого все возможные меры. Мы все прекрасно понимаем, что в нынешних условиях это часто невозможно сделать. При выдвижении такие кандидаты должны сообщить об имеющихся у них иностранных счетах и иностранных финансовых инструментах», - отметил Сергей Перминов.

Также кандидаты, которые проживали в новых субъектах на момент принятия решения об их вхождении в состав РФ, в обязательном порядке должны представить в региональный оргкомитет предварительного голосования копии заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

«Ещё одна особенность – для жителей новых регионов отменена необходимость представления справки об отсутствии судимости. Обязанность указывать при выдвижении сведения о судимости осталась», - пояснил замсекретаря Генсовета «Единой России».

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей будет проходить на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. В новых регионах предварительное голосование состоится ещё и очно.

По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области - по четвёртой, когда голосуют избиратели, включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список. Такой порядок касается проведения предварительного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Яковлевского городского округа и Совета депутатов Шебекинского городского округа.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске – мэра города, в Крыму – депутата Госдумы по одномандатному округу №19.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что в регионе в ходе Единого дня голосования 2023 года будут замещены более 400 мандатов в органах местного самоуправления. Региональное отделение партии объявило о начале процедуры предварительного голосования в электронном формате, по итогам которой будут выдвинуты и утверждены кандидаты от партии на предстоящих выборах.

«Эта процедура, как всегда, будет открытой, доступной для всех избирателей и конкурентной. Наша задача – выдвинуть на предстоящих сентябрьских выборах таких представителей «Единой России», которые пользуются авторитетом и поддержкой воронежцев», - подчеркнул Владимир Нетёсов.

Также «Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт». В этом году он пройдёт в 38 субъектах и затронет 43 выборные кампании различного уровня – в том числе в новых регионах. Участвовать в проекте «Единой России» «ПолитСтарт» смогут кандидаты, которые официально зарегистрированы на предварительном голосовании партии, и политтехнологи, планирующие работать в региональных избирательных штабах. Приём заявок идёт на сайте politstart.er.ru.

Наставниками проекта «ПолитСтарт» традиционно выступят известные политтехнологи и политконсультанты: Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Куртов, представители руководства партии, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы и региональные депутаты.

С апреля для всех участников проекта запланировано онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер». После этого для тех, кто победит в предварительном голосовании, – очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.