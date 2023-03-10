Выходные в Воронеже: юбилей "Пиковой дамы" с солистом, выступавшим в Венской опере, джаз от участника шоу "Голос"

Пиковая дама, фото театра оперы и балета

СПЕКТАКЛИ

В театре оперы и балета 10 марта в 19.00 покажут оперу Чайковского "Пиковая дама" (этомй произведению Пушкина исполняется 190 лет) с участием солиста Игоря Онищенко, выступавшего пять сезонов в Венской опере (16+), 11 марта в 18.00 - мюзикл Колло "Мужчина моей мечты" (12+), 12 марта в 18.00 балет Чайковского "Спящая красавица" (6+).

Мужчина моей мечты Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В драмтеатре 10 марта в 19.00 французская комедия "Беглянки" (16+), 11 и 12 марта в 18.00 драма "Король Лир" (16+)

В Доме молодежи (пр. Революции, 32) 11 марта в 19.00 покажут авторский танцевальный спектакль «Шум времени. Мандельштам» - по воронежским стихам поэта. 16+

Беглянки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

11 марта 18.00 в филармонии джазовый вокалист, обладатель бархатного баритона, участник шоу «Голос» Сергей Архипов с воронежским джазовым коллективом Big Band и Татьяной Спасибуховой представит популярные джазовые композиции отечественных и зарубежных авторов. Молодой и харизматичный артист Сергей Архипов известен как руководитель джаз-а капелла ансамбля Sunvoice, он учился у Ларисы Долиной и выступал с такими известными музыкантами как Сергей Жилин, Анатолий Кролл, Алексей Кузнецов, Борис Фрумкин. 12+

Биг бэнд филармонии Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 марта в 13.00 в филармонии программа "В гости к королеве Мелодии" в рамках абонемента №3а «Фасолька и Додошка приглашают в мир Музыки и Сказок». Юные меломаны услышат музыкальную сказку Пантыкина «Флюм-пам-пам», познакомятся с лирическими, восторженными, драматическими, печальными и многими другими мелодиями, а также узнают, как композиторы сочиняют музыку. В программе выступает Воронежский академический симфонический оркестр и артисты музыкально-литературного лектория Наталья Камардина и Елена Бородина, солисты Айнара Ганбарова, Максим Смирнов. 6+

Во дворце Ольденбургских 11 и 12 марта в 14.00 – музыкальная программа «Эти странные вещи». Исполнители: «Куранда квартет» (Анна Пожарская (скрипка), Геннадий Куранда (скрипка), Алла Анищева (альт), Дарья Прокопова (виолончель). В концерте прозвучат произведения для струнного классического квартета в непривычном свободном стиле изложения, включающим произвольную импровизацию любого из участников ансамбля. 12+

12 марта в 15.00 в "Никитинке" пройдет концерт «А скрипки, гармонией красок дыша, собрали волшебные ноты». Программа музыкальной гостиной «Импровизация» в этот раз будет посвящена 370-летию Корелли и 345-летию Вивальди. В концерте примут участие студенты кафедры оркестровых инструментов Воронежского института искусств. В музыкальном диалоге двух великих итальянцев слушатели откроют для себя их возвышенные мысли и чувства, запечатленные в их бессмертных творениях. Прозвучат Концерты для 4-х и 2-х скрипок (1-я часть), Гавот с вариациями из Сюиты для альта, «Гроза» из «Времен года. Лето» Вивальди; две Сонаты для альта, Concerto grosso для двух скрипок, виолончели и фортепиано, «Фолия» для квартета Корелли. Вход свободный, 12+

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского работает выставка «Бегство в Египет». Это работы Ирины Затуловской, созданные за последние 30 лет. Художница известна далеко за пределами России, ее работы хранятся в 30 российских и европейских музеях, включая Третьяковскую галерею, музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русский музей, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Киасма» (Хельсинки), Музей Средиземноморья (Джибеллина, Сицилия). Название выставки метафорично отражает долгую культурную преемственность с размышлениями о жизни и смерти, о времени и подлинности незыблемости настоящего, о памяти и проживании момента как вечно длящегося.

В качестве основы экспозиции выступает специальная конструкция, напоминающая зиккурат, спроектированная Надей Корбут и Кириллом Ассом. Воронежская экспозиция включит египетские древности из собственного собрания музея. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, здесь хранится ценнейшая коллекция памятников древнеегипетского искусства, собранная более 200 лет назад, старейшее из подобных собраний в России. Предметы из этой коллекции войдут в экспозицию Ирины Затуловской, создав новый контекст восприятия знакомых воронежцам культурных ценностей. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

А на «антресолях» музея имени Крамского стартовала выставка Сергея Бруданина «Открытые пространства». Это размышление о пустоте и наполненности, о мире, очищенном от деталей и подробностей. Пространство, в котором живет человек и природа - небо и земля, разделенные/объединенные линией горизонта, вечно недостижимой. Человек ищет себя в этом вечном бескрайнем пространстве, находит и теряет точки опоры, масштаб свой и бесконечного пейзажа.

- Пустота - тот массив, на котором все держится. Пустота дает приют вещам и сюжетам, где особую роль играет линия горизонта. Она сама по себе не является чем-то объективным, но мы понимаем, что именно линия горизонта вводит нас в сюжет как участников, - говорит об идее выставки автор.

Художник представил живописные пейзажи, но в собственной манере, используя оргалит, части старой мебели, масляные краски, акрил и даже землю, а еще поэзию и искренность. Выставка продлится до 26 марта, 12+