В Воронеже для детей мобилизованных на Новый год планируют устроить дополнительные праздники

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В Воронеже началась подготовка к новогодним праздникам. Основным событием станет организация программ для детей. Особое внимание при этом власти города уделят семьям мобилизованных граждан. Эту тему мэр Вадим Кстенин затронул на рабочем совещании 28 ноября.

Детей воронежцев, направленных в войска в рамках частичной мобилизации, могут пригласить на дополнительные новогодние программы. Градоначальник поручил проработать этот вопрос заместителям, главам управ районов и руководителям профильных управлений.

– Необходимо в сжатые сроки провести оценку потребности в дополнительных праздничных программах и, соответственно, если у семей она есть, также проанализировать возможности наших учреждений. Это для нас станет дополнительным способом проявить заботу, внимание к родным, к детям мобилизованных воронежцев, – подчеркнул Вадим Кстенин.

Кроме того, в Воронеже работает горячая линия для связи с родственниками тех, кто сейчас участвует в СВО. Чаще всего воронежцы обращаются за помощью по устройству в детские сады, применению льгот по родительской плате в этих учреждениях, а также вопросам питания в школах и посещения детьми секций.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

– Обращаю внимание руководителей на подготовку специалистов, обеспечивающих контакт с гражданами. В ее основе должны быть компетентность, искренность, желание помочь, умение вести конструктивный диалог. Следует выходить на стопроцентное решение проблем обратившихся, – пояснил Вадим Кстенин.

Главы районов отметили, что основной объем вопросов решается непосредственно специалистами управ, но есть и такие, которые требуют вмешательства руководителей района и заместителей главы города. Каждый остается на контроле.

Напомним, что с середины октября представители управ в рабочее время принимают обращения от воронежцев.

Связаться можно по телефонам:

Железнодорожный район: 8 (951) 547-17-41, 8 (905) 052-03-55;

Коминтерновский район: 8 (960) 117-05-81;

Левобережный район: 8 (920) 464-66-11;

Ленинский район: 8 (904) 214-39-99;

Советский район: 8 (960) 119-68-44;

Центральный район: 8 (953) 119-28-70.

Ирина Шабанова