Последние новости Воронежа на 28 ноября 2022 года: арку отремонтировали пенопластом, из-за ДТП дети остались без родителей, а «Факел» опять проиграл

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В областном Фонде капремонта использование пенопласта при ремонте фасадов назвали стандартной практикой. Пористым материалом залепили скол на арке, расположенной на улице Феоктистова в Воронеже. Местных жителей такой подход к реставрации удивил. Однако в ведомстве пояснили, что при ремонте объектов культурного наследия можно использовать не все стройматериалы. Поэтому пенопласт и дальнейшее армирование (усилие жесткости) – стандартная практика. Работы планируют завершить до конца следующей недели, если позволит погода.

Двое малышей остались сиротами после аварии под Воронежем. Страшное ДТП случилось в Рамонском районе. За рулем «Лады Приоры» находился 32-летний мужчины. Он ехал в сторону Ростова-На-Дону с женой и двумя детьми. Легковушка врезалась в грузовик, который двигался впереди по полосе торможения с правым поворотом на АЗС. Взрослые в легковушке погибли на месте до приезда скорой. Годовалый и трехлетний мальчики получили травмы. Их доставили в больницу.

Воронежский «Факел» проиграл в последнем матче группового этапа Кубка России. 27 ноября наши спортсмены встретились с самарскими «Крыльями Советов». Матч прошел в гостях. Единственный гол на 66-й минуте у «КС» забил Дмитрий Цыпченко. В групповом этапе Кубка «Факел» так и не набрал ни одного очка. Теперь клубу остается лишь готовиться к чемпионату. В Премьер-лиге «огнеопасные» сыграют в Воронеже 4 марта против прямого конкурента в борьбе за выживание – подмосковных «Химок».

В начале рабочей недели в Воронежской области похолодает до -7 градусов. При этом порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Возможен небольшой снег. Кроме того, в регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. В течение понедельника жителям области стоит быть осторожнее.