В Воронеже студента с ОРВИ два дня гоняли по поликлиникам

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

В редакцию «Комсомолки» обратился студент ВГЛТУ Константин, который рассказал нам, как в течение двух дней обращался к врачам с симптомами ОРВИ, но не получил не только лечения, но и даже банальной справки для вуза о пропуске занятий. Читатель сообщил, что однажды утром почувствовал себя плохо: заболели горло и голова, заложило нос. Термометр показал 37 градусов. Молодой человек не пошел на занятия и позвонил в кол-центр поликлиники №1, к которой прикреплен по месту прописки и жительства, чтобы записаться к врачу и получить справку для вуза.

- Оператор пояснила мне, что пациентов без температуры врач на дому не посещает, нужно прийти в поликлинику. И записала меня к терапевту на вечер того же дня, - рассказал нам Константин.

В назначенное время студент пришел на прием в корпус на проспекте Революции, однако врач отказалась его принимать, мотивируя тем, что всех пациентов с признаками ОРВИ направляют в ковидное отделение, расположенное на улице Таранченко.

На следующий день с утра наш читатель поехал в ковидное отделение. Там врач дал ему направление на мазок для обследования на коронавирус.

- Я пошел в указанный кабинет, где меня сразу спросили: «Студент? Мы студентов здесь не принимаем. Иди в поликлинику на улицу Чайковского», - продолжает Константин. – Туда идти сил уже не было. За два дня хождения по медучреждениям меня никто не осмотрел, не взял анализов, не назначил лечения. Надо ли говорить, что справку для вуза я тоже не получил?

«НА АНАЛИЗ НЕ ЯВИЛСЯ»

Однако в комментарии из медучреждения, который нам предоставили по запросу в департаменте здравоохранения, все выглядит в совершенно другом свете:

- По информации ВГКП №1, инцидент был рассмотрен на врачебной комиссии медучреждения. Пациент, действительно, прикреплен к этому учреждению. 14 ноября на единый кол-центр поликлиники поступил вызов, оператор записала пациента на приём к участковому терапевту корпуса №2 Каданиной А.А. на 19.30. Это подтверждает электронная медицинская документация. Врач дала рекомендации, назначила медикаментозное лечение и записала пациента к терапевту Кузнецовой А.С. в корпус №3 на 15 ноября в 11.20. Там принимают пациентов с ОРВИ.

Как пояснили в департаменте, в корпусе на проспекте Революции есть ковидная зона, но сейчас это помещение закрыто на ремонт. По этой причине нашего читателя перенаправили в поликлинику на Таранченко.

- Врач третьего корпуса Кузнецова А.С. выписала пациенту направление для забора мазка на COVID-19 и рекомендовала в дальнейшем обратиться за консультацией к инфекционисту. Пациент на забор мазка не явился, - сообщил нам в официальном ответе.

Вопрос, по какой причине человек, пришедший для обследования, не пошел сдавать анализ, остался без ответа. К счастью, наш читатель смог вылечиться самостоятельно и через несколько дней «прогулов без уважительной причины» вернулся на занятия. Но нам представляется, что этот рядовой случай в целом иллюстрирует работу системы здравоохранения и отношение медработников к пациенту. Сколько воронежцев, однажды столкнувшись с подобной волокитой, предпочитают обходить врачей стороной, пользоваться услугами платных клиник, а при отсутствии денег - заниматься самолечением?

ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Мы также попросили департамент здравоохранения области рассказать, куда может обратиться за медпомощью студент.

- Если он приехал на обучение в Воронеж из другого города и проживает в общежитии или снимает квартиру в Центральном районе города Воронежа, то при наличии паспорта и полиса он обращается в ВГКП №1 – корпус №4 на улице Чайковского, 8 (бывшая студенческая поликлиника). Он также может обратиться в любой из корпусов данной медорганизации по месту проживания, написав заявление на прикрепление, и обслуживаться в данной поликлинике, - пояснили в ведомстве.

Если студент приехал на обучение из Воронежской области и в Воронеже, то он имеет право обратиться за прикреплением в любую поликлинику, но лучше в ту, которая находится по месту его жительства. Тогда в случае заболевания он сможет вызвать врача на дом.

Если студент проживает и прописан в городе Воронеже, то его обязаны обслуживать в поликлинике по месту жительства.

- За неотложной медицинской помощью любой гражданин имеет право обратиться в любое медучреждение города, но только на первичный прием. Далее он проходит лечение по месту прикрепления, - пояснили в департаменте.