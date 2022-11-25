Тайны следствия: как в Воронеже семья полицейских воспитывает троих детей

Семье Малаховых в сентябре исполнилось 17 лет. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- Добрый день! – машет мне рукой Юлия Малахова. Рядом с ней спокойно стоят муж и двое сыновей. Младшая дочь, изображая то ли самолет, то ли какой-то другой летательный аппарат, кружится немножко в стороне: для маневра ведь нужно пространство.

Застать семейство Малаховых в полном составе – большая редкость. Юлия и Дмитрий работают в полиции. Он – в следственном управлении, она – в пресс-службе. И ненормированный рабочий график для них давно уже стал нормой. Для встречи с журналистом выкроить немного времени удалось: в субботу после уроков все вместе мы отправились в парк.

ОТ ЮНОШЕСКОЙ ВЛЮБЛЕННОСТИ ДО КРЕПКОЙ СЕМЬИ

– Познакомились в воронежском институте МВД. Поженились курсантами. Я была на четвертом курсе, а Дима – на пятом. В этом сентябре отпраздновали 17-ю годовщину, – рассказывает Юлия. – Я пошла в полицию из-за старшего двоюродного брата. Он учился в этом же вузе. И мне очень нравилась их форма. Хотелось быть такой же красивой. Дима из семьи медиков. Он хорошо знал химию и биологию, но ближе к выпуску из школы почему-то передумал насчет профессии.

После окончания института МВД Юлия стала работать дознавателем, а Дмитрий – участковым. Вскоре молодого и умного парня заметили, пригласили в следствие. За годы службы он сменил много разных должностей. Сейчас Дмитрий Малахов – начальник информационно-аналитического отдела Главного Следственного управления МВД России по Воронежской области. Юля тоже много лет проработала в следствии, а летом 2022-го перешла в пресс-службу.

– Откровенно говоря, захотелось более творческой деятельности, графика посвободнее. Правда, и сейчас временами приходится задерживаться. Но хотя бы выходные могу побыть с дочерью и сыновьями, – признается Юлия.

Малаховы воспитывают детей в строгости, но это не мешает им весело проводить время вместе. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Пока мы с мамой прогуливаемся по аллее, папа проводит время с детьми на игровой площадке.

– Он как руководитель вообще не может ничего планировать, – кивает в сторону мужа Юля. – Хорошо, что я прекрасно понимаю его работу, почему нужно задержаться или срочно собрать какие-то сведения. Осознаю, какая на нем большая ответственность. Конечно, мы и дома профессиональные вопросы обсуждаем. Как же без этого. У нас такая работа, которая не отпускает круглосуточно. Постоянно на телефоне, на связи.

В этот момент у Дмитрия, как ни странно, звонит мобильный. Дела не рабочие – домашние, но от этого не менее важные. Главе семейства нужно уехать. Вместе с папой захотели отправиться и мальчишки. Желание ребят провести время с папой абсолютно понятное.

Мужская часть Малаховых. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ШАХМАТЫ, ТХЭКВОНДО И ТАНЦЫ

Семену 13 лет. Ему как старшему приходится сложнее. Часто именно на него ложится ответственность за младших детей. Подросток помогает отвести или забрать их из школы и детского сада. Сам Семен много лет уже занимается тхэквондо, а еще дополнительно изучает английский.

Заботиться о Тимофее и Василисе родителям помогает не только бабушка, но и Семен. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Восьмилетний Тимофей увлекается шахматами. Раньше ходил на футбол, но потом последовал примеру старшего брата и тоже стал тхэквондистом.

– В этой секции очень хороший тренер – настоящий патриот. Много внимания уделяет не только спортивному развитию, но и духовному. Каждые каникулы устраивает сборы в лагере. Ребята возвращаются оттуда, наполненные знаниями, стихотворениями, песням. Это здорово, – продолжает Юля.

Младший сын увлекается шахматами и спортом. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Тем временем со стороны площадки доносится:

– Мааааа-мааааа, раскачай! Сильно! – привлекает внимание шестилетняя Василиса

– А дочь у нас занимается вокалом и танцами. Весь подъезд регулярно слышит, как она «звенит», – добавляет мама и идет исполнять просьбу малышки.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ СТАЛИ ДОСТОЙНЫМИ ЛЮДЬМИ»

Юля признается, что работать в полиции и иметь даже одного маленького ребенка – очень сложно. Виной тому уже упомянутый ненормированный рабочий график. Это сейчас у Малаховых подрос помощник в виде старшего сына. А с Семеном справляться помогала мама Юли. Да и сейчас бабушка активно участвует в воспитании внуков.

– Мы планировали минимум двух детей. Были уверены, что в семье все будет хорошо, что мы справимся. Но после рождения мальчишек, захотелось и девочку, – смеется Юля. – Страха никакого не было. Единственное момент: между Тимофеем и Василисой маленькая разница. Не выходя из одного декрета, я ушла в другой. Перерыв, конечно, маловат. Но с другой стороны, я понимала, что если мы хотим третьего, то иного подходящего времени уже не будет.

Благодаря переходу из следствия в пресс-службу Юля может больше времени проводить с детьми. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Многодетная мама говорит, что не чувствует большого влияния профессии на воспитание детей. Но, возможно, обладание большим количеством информации в плане различных нарушений и преступлений, сказались на строгости.

– Да, знакомые говорят, что можно быть и помягче. Но не знаю, как иначе справляться с тремя детьми. Мы не пьем газировку, не едим чипсы, ограничиваем их в интернете, в компьютерных играх, во времени, которые они проводят с телефоном.

Полицейская семья. Фото: из архива героя публикации.

Одновременно с этой строгостью Малаховы не запрещают своим ребятам мечтать и фантазировать. Высказывать в слух и обсуждать с родителями разные идеи, касающиеся в том числе и будущей профессии.

– Семен в детстве говорил, что будет полицейским. Сейчас хочет стать летчиком. Тимофей собирается быть крановщиком. Очень любит стройку, – рассказывает с улыбкой Юля. – Василис, а кем ты будешь, когда вырастешь?

– Парикмахером! – кричит девочка из окошка игрового домика.

– Обожает плести косички, – добавляет мама. – Но знаете, не так принципиально, какую профессию они выберут. Просто хочется, чтобы наши дети стали хорошими и достойными людьми. Чтобы нам не было стыдно за их отношение к жизни.