Выходные в Воронеже: фестиваль танца, премьера в Камерном

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

RE: ФОРМА ТАНЦА

В Воронежском театре оперы и балета продолжается третий фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца». Для участия в форуме театр пригласил известных в России и за рубежом молодых хореографов, которые в своем творчестве отражают самые актуальные тенденции современного танца.

Во второй день фестиваля, 25 ноября, три спектакля представят хореографы Софья Гайдукова («Кармен.New»), Константин Кейхель (Portentum), Мария Маркунина («Белые ночи»).

27 ноября любители современного танца увидят постановки Константина Матулевского («Тоска»), Павла Глухова («Октет-вариации»), Константина Уральского («Чехов. Отражения»).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В Камерном театре 26 и 27 ноября премьера. Худрук Михаил Бычков поставил комедию «Мещане» - по первой пьесе Максима Горького. За прошедшее столетие к пьесе обращались многие российские и зарубежные режиссеры. Михаил Бычков обращается к драматургии Максима Горького впервые - и в его прочтении акцентируются особенности мировоззрения сегодняшних потомков «Мещан». Начало в 18.00, 16+

Мещане, фото Камерного театра

В драмтеатре вечером 25 ноября комедия «Весы» - спектакль по одной из самых трогательных и нежных пьес Гришковца, начало в 19.00 (16+).

26 ноября театр драмы сыграет благотворительный спектакль «Король Лир» в поддержку мобилизованных из Воронежской области. Средства от продажи билетов перечислят в Воронежский областной фонд социальной поддержки населения для оказания помощи землякам, участвующим в СВО.

Постановка Зураба Нанобашвили «Король Лир» стала победителем театрального конкурса «Браво-2021» в номинации «Спектакль сезона». Главную роль в спектакле играет худрук театра Владимир Петров. Одна из величайших трагедий мировой литературы уже более 400 лет не сходит с мировых театральных подмостков. История о грандиозной личности, о безграничной власти и ее утрате, крушении иллюзий, предательстве близких и потере всего, что составляло смысл жизни. И, конечно, о безграничной любви. Начало в 18.00, 18+

27 ноября воронежцы тоже смогут увидеть в Кольцовском театре "Короля Лира", в 18.00 (18+).

Король Лир Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

26 ноября в «Никитинке» пройдет концерт известной воронежской пианистки Ларисы Вахтель. Она регулярно проводит музыкально-просветительские концерты в воронежском Доме актера, Доме композиторов и на других площадках, как солистка и концертмейстер выступает вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром, артистами филармонии, театра оперы и балета, театра драмы имени Кольцова. В 2019 году Лариса Вахтель стала лауреатом VII Международного конкурса исполнительского мастерства для музыкантов-педагогов в Варшаве, в 2022 получила первую премию Международного видеоконкурса GRAND MUSIC ART. В программу сольного концерта в библиотеке имени Никитина пианистка включила произведения российских авторов: «На тройке», вальс фа-диез минор Петра Чайковского, этюд ре-диез минор Александра Скрябина, «Сказку» фа минор Николая Метнера, прелюдию соль минор Сергея Рахманинова, прелюдию из цикла «Евангельские картины» Ивана Соколова.

Концерт Ларисы Вахтель состоится в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа главного корпуса «Никитинки» (пл. Ленина, 2), вход свободный. 6+

27 ноября в «Никитинке» в музыкальной гостиной «Импровизация» пройдет концерт «Эпоха Петра Великого в музыкальных отражениях», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. В программе участвуют артисты музыкально-литературного лектория филармонии. Концерт пройдет в отделе музыкально-нотной литературы (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Начало в 15.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРИНЦ ЦИРКА

В цирке можно посмотреть шоу фонтанов «Принц цирка». За представление на арену выливается 90 тонн воды. Высота фонтанов достигает 28 метров (струи бьют из 248-ми форсунок). Гвоздь программы - аттракцион Владислава Гончарова «Один среди львов». В номере одновременно на манеж выходит десяток хищников. А у дрессровщиков Дарьи и Александра Оноприенко «Лиры» трюки исполняют 10 ярких дрессированных попугаев. Также воронежцы увидят выступление велоакробатов, гимнастов, эквилибристов, велофигуристов и жонглеров. В шоу звучит авторская музыка, использованы 200 эксклюзивных костюмов и яркие декорации. 26 ноября в 13.00 и 17.00, 27 ноября в 13.00. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ

В музее имени Крамского работает выставка «История прекрасных кукол». Фарфоровые красавицы XIX века именитых фабрик Франции и Германии, «Ренессанс антикварных кукол» от Любови Фартушной из Краснодара, вселенная харизматичных ангелов Марины Овчаренко из Калуги, сказочные и таинственные куклы с частичкой души от Татьяны Велес из Ямало-Ненецкого автономного округа, характерные образы, продуманные до мельчайших деталей, от воронежской кукольницы с мировым именем Ларисы Гуцевой. На выставке представлено более 60 уникальных экспонатов.

- В основу экспозиции легли антикварные куклы из коллекции художника и мецената Светланы Пчельниковой, собранные и отреставрированные ею для Александровского дворца в Царском селе. Выставка дополнена современными авторскими куклами художников, которые, отдавая дань прошлому, создают шедевры кукольного искусства, - отметили в музее.

Выставка на третьем этаже музея продлится до 22 января 2023 года, 0+

Также в музее имени Крамского можно посмотреть акварели и графические рисунки художника-мариниста на экспозиции «Открывая фонды. Акварели и рисунки Боголюбова», а еще выставку «Связь поколений», посвященную 350-летию со дня рождения Петра I. 12+