Последние новости Воронежа на 25 ноября 2022 года: запуск дублера Московского проспекта и беспроводные троллейбусы

Имеющийся электротранспорт оставляет желать лучшего. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Строительство дублера Московского проспекта в Воронеже собираются начать в 2023 году. А открыть объект планируют в конце 2024-го. В мэрии отметили, что дублер, а также дорога, которая соединит улицы Шишкова и Тимирязева, в комплексе позволят разгрузить улицы в Коминтерновском районе и сократить постоянные пробки. Работы на участке «Шишкова-Тимирязева» идут опережающими темпами. Дорогу должны запустить в следующем году. Как добавили в горадминистрации, только после открытия обоих объектов можно будет говорить о скоростном транспорте или метробусе на Московском проспекте.

Воронежская областная дума приняли законопроект о материальной поддержке семей силовиков, погибших в ходе СВО. Их родственники получат региональную доплату к пенсии по потере кормильца. Она составит 11,3 тысячи рублей для вдов. Дети и родители погибших получат 9,4 тысячи. Кроме того, в региональном правительстве пообещали ввести выплаты на проезд в пассажирском транспорте, на обеспечение лекарствами и стоматологические услуги.

Воронежская мэрия планирует закупить троллейбусы без проводов. Чиновники отметили, что имеющийся у города электротранспорт оставляет желать лучшего. Машины нужно заменить новыми с возможностями автономного хода. Это позволит избавить от проводов центр города. Сейчас контактная сеть на всех улицах Воронежа, где возможно движение троллейбусов, рассчитана на 40 единиц транспорта. Покупка нового позволила бы более оперативно находить выход в случае различных ЧП. Если по каким-то причинам не будет работать сеть, за счет питания от аккумуляторов машины смогут продолжить путь до исправного участка или вернуться в депо. Однако число беспроводных троллейбусов и сроки их покупки в мэрии пока назвать затруднились.

Во время боевых действий в ходе СВО погибли двое жителей Терновского района: Даниил Заборовский и Александр Докучаев. Об этой трагедии сообщил глава местной администрации Павел Чибисов. Чиновник выразил сочувствие родным и близким погибших. Обстоятельства, при которых случилась трагедия, чиновник не раскрыл. На этой неделе уже было еще два сообщения о гибели военнослужащих Воронежской области в ходе СВО. При исполнении служебного долга был убит 35-летний мужчина из Рамонского района Павел Кулаков. А в Нововоронеже 21 ноября похоронили 43-летнего командира боевой машины мотострелкового батальона, старшину Валерия Иванова.