Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «Расходная часть бюджета региона на 2023 год выросла до 194,3 млрд рублей»

фото: Воронежская областная Дума

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, необходимость корректировок связана с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между и внутри департаментов. Проект документа был согласован с Минфином, всего изменения были внесены в 10 статей и 13 приложений закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

– Дополнительное финансирование будет направлено на выполнение социальных обязательств (в том числе сокращение аварийного жилого фонда), увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры, модернизацию дорожной сети, обновление автобусного парка пассажирского транспорта и коммунальной техники, благоустройство общественных территорий, поддержку семей мобилизованных участников СВО, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Доходы областного бюджета в 2023 году в целом увеличиваются на 430 млн рублей (составят более 157 млрд 120 млн рублей), в том числе, за счет безвозмездных поступлений от федерального бюджета на 126,6 млн рублей на создание быстровозводимых объектов отдыха и оздоровления детей в рамках пилотного проекта. Кроме того, 303,3 млн рублей от «Фонда развития территорий» поступают на предоставление жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и части Херсонской области и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Расходы бюджета на 2023 год в целом увеличиваются почти на 23 млрд 678 млн рублей и составят свыше 194 млрд 334 млн рублей. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается на 23 млрд 248 млн рублей и составит около 37 млрд 214 млн рублей. Он является исключительно техническим, поскольку полностью покрывается различными источниками финансирования, в том числе за счет средств от продажи акций и остатков на счете бюджета на начало года.