Спортивные выходные в Воронежской области: первенство ЦФО по баскетболу и четыре турнира по единоборствам

Главные соревнования выходных по баскетболу пройдут в спорткомплексе имени Сысоева. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В ближайшие выходные будет на что посмотреть любителям игровых видов спорта и единоборств.

11 и 12 марта в учебно-спортивном комплексе (ул. Средне-Московская, 72) пройдет второй тур чемпионата ЦФО по баскетболу среди мужских команд. Игры будут начинаться в 17.00.

С 11 по 13 марта в Борисоглебске в спорткомплексе «Борисоглебский» (ул. Бланская, д.77) сразятся мастера баскетбола 3x3. Посмотреть на их игры можно будет с 10.00.

С 12 по 13 марта в Верхней Хаве пройдет первенство области по волейболу среди команд девушек до 17 лет. Их игры состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) с универсально-игровым залом на ул. Ленина, 12а. Начнутся они в 10.00.

В том же ФОК в Верхней Хаве 12 марта состоятся областные соревнования по плаванию «День стайера». На них приедут около 200 спортсменов. Начнутся заплывы в 9.00.

11 марта в спортзале СДЮСШОР № 33 (Бульвар Победы, 17Б) пройдут первенство и чемпионат области по айкидо. Соревнования начнутся в 9.00.

В тот же день в спорткомплексе в Рамони (ул.50 лет Октября, 7 В) состоится областной турнир по джиу-джитсу. Начало в 9.00.

12 марта в спортивно-оздоровительном комплексе «Гран-При» (ул. Ворошилова, д. 1а) пройдут Кубок области и региональные соревнования по восточному боевому единоборству. На них приедут около 500 участников. Поединки стартуют в 8.00.

12 марта в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) намечены областные традиционные соревнования по лыжным гонкам «Марафон-100». Участники выйдут на старт в 10.00.

Кроме того, 12 марта в Боброве в спорткомплексе на ул. Парижской Коммуны, д. 59А состоятся областные соревнования по гиревому спорту «Кубок В. И. Воропаева». Начнутся они в 11.00.