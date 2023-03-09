Сенатор Сергей Лукин: Храм в честь Иконы Божией Матери «Троеручица» станет настоящим духовным центром микрорайона Шилово

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В этот день Высокопреосвященство митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, Глава Воронежской митрополии, совершил молебен о благополучном завершении возведения храма.

Митрополит Сергий обратился к присутствовавшим на богослужении официальным лицам и жителям окрестных домов – будущим прихожанам строящегося храма, с архипастырским словом.

«Строительство храма – замечательное и святое дело. Тысячелетиями вера православная укрепляла наш народ, - подчеркнул Высокопреосвященнейший Владыка. - Наш народ жаждет истины, жаждет Христа, и в Православии имеет надежду возродить былое духовное величие Святой Руси!»

В благословение на труды по созиданию храма митрополит Сергий вручил Сергею Лукину и в его лице всему приходу иконописный образ Пресвятой Богородицы.

Вспоминая историю осуществления идеи, сенатор рассказал, что с просьбой предусмотреть на территории активно развивающегося микрорайона место для храмового комплекса к нему обратились местные жители.

«Это пожелание было воспринято с большим вниманием», - отметил Сергей Лукин.

При определении площадки для строительства храма выбор остановили на центральной части микрорайона. Проект был разработан Воронежской Епархией и благословлен митрополитом.

По словам архитектора Воронежской Епархии Александра Радина, концепция храма связана с его расположением. Колокольня запроектирована на главной оси основной улицы микрорайона и станет ее доминантой. В одном здании будут объединены два храма: нижний и верхний, помещения воскресной школы и церковно-приходские службы.

Будущие прихожане рассказали, что с большой радостью восприняли новость о строительстве храма и задали вопрос о том, когда они смогут посещать богослужения.

Сенатор Сергей Лукин сообщил, что нижний храм планируется обустроить уже к началу следующего года.

Возведение храма было доверено строительной организации, которая ведет застройку микрорайона.

Необходимо отметить, что инфраструктура микрорайона на сегодняшний день активно развивается. Здесь уже построены и функционируют школа, детские сады, поликлиника на 500 посещений в смену. Планируется создание еще одной школы и спортивных сооружений.

«Надеюсь, что храм в честь Иконы Божией Матери «Троеручица» станет настоящим духовным центром микрорайона. Нам необходимо обустраивать жизнь так, чтобы в ней было место не только повседневным заботам, но в первую очередь – духовному развитию», - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская