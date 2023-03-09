В Воронежской области вырастут субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Фото из архива КП Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Власти Воронежской области установили региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев. 7 марта документ был официально опубликован.

Именно по этим параметрам высчитывается размер субсидий на оплату ЖКУ, которые сегодня получает ряд групп населения. Как отметили в облправительстве, в связи с тем, что вырастут стандарты стоимости (в зависимости от муниципалитета), увеличится и финансовая поддержка конечным потребителям — плательщикам за ЖКУ. Например, в Воронеже стандарт в отопительный сезон вырос практически на 1 тыс. рублей.

Напомним, в Воронежской области установлено: если сумма платежей по квитанции превышает 22% семейного бюджета, то гражданам выплачивается компенсация до суммы регионального стандарта стоимости ЖКУ. Субсидии финансируются из собственного бюджета. Эти выплаты позволяют снизить стандарт для одиноких пенсионеров, многодетных семей и матерей-одиночек. У этих категорий воронежцев на оплату ЖКУ должно уходить не более 15% совокупного дохода. А для малоимущих семей (у которых доход на человека меньше прожиточного минимума или равен ему) эта доля установлена в размере 10%.

Узнать о праве получения субсидий за ЖКУ жители региона могут в отделении соцзащиты по месту прописки.