Стилист «Модного приговора» научила воронежских женщин носить украшения современно

Вера Маркина дала мастер-класс по украшениям в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На днях в Воронеж приезжала стилист «Модного приговора» Вера Маркина. В преддверии Женского праздника фэшн-эксперт рассказала воронежским дамам, как современно носить украшения. Потому что многие способы, увы, устарели.

- Я уверена, украшения нужно носить всегда и везде. Потому что они украшают! Это хорошая терапия для тех, кто загрустил, захандрил. Надо улыбнуться себе в зеркале - улыбнитесь себе в зеркале, когда на вас бриллианты. Это здорово повышает статус и настроение. Надевайте три дня украшения - и увидите, как изменится ваше самоощущение, отношение к себе, - уверена стилист.

Вера Маркина дала мастер-класс по украшениям в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОСИТЕ БРОШИ В НЕТРИВИАЛЬНЫХ МЕСТАХ

Носить однотонные костюмы из гладкой ткани с брошами сейчас не так актуально. Гораздо моднее комплектовать их с массивными колье в стиле 70-80х. И тут важна еще одна фишка: если в образе есть нотка ретро, сумка и обувь должны быть супер современными - трендовыми - чтобы не состарить себя искусственно!

В сочетании с однотонными костюмами из гладких тканей классно смотрятся супер сверкающие украшения – кристаллы и бриллианты. Очень в тренде сейчас украшения в дизайне помолвочного кольца принцессы Дианы (крупный камень в окружении мелких бриллиантов). И они тоже классно смотрятся с однотонными костюмами.

А вот брошами сейчас лучше украшать костюмы из фактурной ткани (твид, букле, джерси). Кстати, модно носить броши не по одной, а сетами – по несколько. И лучше всего - в нетривиальных местах, например, на клапанах карманов или внизу полочки (в этом случае, чтобы не порезать рост, не забывайте о каблуках). Броши для сета можно брать разные, но с одинаковыми элементами. А вот одну брошь лучше приспособить в качестве подвески или под воротничок рубашки.

А лацканы пальто сейчас модно украшать крупными брошами из эмали, например, в актуальной цветочной тематике.

НЕ ПРЯЧЬТЕ БРАСЛЕТЫ

Браслеты стилист советует носить поверх рукавов (рубашек, пиджаков, свитеров) – это выглядит свежо и интересно. Особенно если их несколько.

К джинсам очень круто подходит жемчуг, особенно неправильной, барочной формы – демократичность денима сбивает с него возрастной налет ретро. И не скупитесь на количество рядов, главное, чтобы они были разной длины.

- Коронакризис привнес в нашу жизнь изменения в комплектации одежды - стало модно сочетать вещи обыденные с выходными. И худи запросто можно украсить жемчугом, - говорит Вера.

Теннисный браслет (дорожка из камней) подходит буквально ко всему - от классического костюма до спортивного. Он очень стильно смотрится - и нет ощущения, что «перенарядилась».

Вообще, если боитесь переборщить, украшения сложного дизайна носите с простыми вещами - не ошибетесь. Если в украшении много оттенков - одежду можно выбрать в одном из оттенков камней.

УСТАРЕВШИЕ ПРАВИЛА

Раньше модно было носить украшения набором – кольцо плюс серьги одного дизайна, потом стало моветоном, мол, скучно и неинтересно. А сейчас снова вернулась мода на комплекты - одинаковые подвеска и серьги, брошь и серьги, браслет и кольцо. И это для многих облегчение - не нужно думать, что подобрать в пару, не нужно переживать, подходят украшения друг другу или нет. И этот тренд надолго, потому что ювелирная мода более долговечна, нежели одежная, ибо драгоценности - это инвестиция.

Раньше считалось моветоном комбинировать украшения из белого металла с желтым. Сейчас это правило устарело. Если боитесь, что не получится гармонично, выбирайте украшения, в которых уже скомбинированы холодный и теплый металлы - уже не нужно беспокоиться о сочетании с другими деталями. И можно к этому украшению взять хоть серебристые серьги, хоть золотистые. Единственное, что нужно поддержать - степень блеска металла. Полированный с полированным, матовый с матовым.

Раньше нельзя было носить больше трех украшений одновременно. Сейчас на одной руке может быть больше трех колец. Более того, богато украшать руки - кольцами и браслетами – настоящий тренд. Можно носить и несколько цепочек одновременно. Но тогда не украшаем другие зоны, не перегружаем их.