Поддержка детского спорта, сохранение исторической памяти, обустройство городской среды – какие вопросы рассмотрел сенатор Сергей Лукин на приеме граждан

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Обращения, рассмотренные в ходе личного приема, имели самый разнообразный характер: от необходимости сохранения исторической памяти и поддержки деятельности общественных организаций до вопросов обустройства городской среды, которые поднимаются неравнодушными гражданами.

Особой темой в рамках приема стало развитие детского спорта. С просьбами о помощи обратились Региональная Общественная Организация «Федерация каратэ Воронежской области» и Благотворительного фонда помощи и адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к мечте».

Президент федерации каратэ Константин Пожидаев рассказал, что команда спортсменов Воронежской области регулярно принимает участие во всероссийских соревнованиях, чемпионате и первенстве России и других значимых состязаниях. По его словам, расходы на организацию таких поездок юных каратистов составляют значительные суммы, и это может стать препятствием для дальнейших спортивных достижений.

Сенатор Сергей Лукин принял решение оказать финансовую поддержку федерации каратэ Воронежской области.

Председатель Благотворительного фонда «Путь к мечте» Ольга Гопиенко попросила оказать содействие в создании условий круглогодичного использования здания, которое используется для занятий физкультурой. В соответствии с решением, принятым сенатором, в первую очередь будет проведено техническое обследование объекта для определения необходимых видов работ и объема затрат.

Сергей Лукин на протяжении уже нескольких лет поддерживает деятельность фонда, и на приеме Ольга Гопиенко поделилась радостными новостями. За четыре года активных тренировок воронежские дети и подростки – подопечные фонда с серьезными диагнозами, приведшими к инвалидности, завоевали более 50 наград на Всероссийских соревнованиях, и дважды проходили отбор на Всемирные специальные олимпийские игры.

«Очень важно, что сегодня у нас есть люди, которые буквально горят идеей развития детского спорта – как спорта высоких достижений, так и направленного на адаптацию и физическое развитие детей, имеющих проблемы со здоровьем. Энтузиасты вкладывают душу в то дело, которым занимаются, отдают его много сил и времени. И самое главное, что мы видим результат их усилий. Дети под руководством опытных тренеров выбирают для себя здоровый образ жизни, развиваются физически и нравственно, получают опыт участия в соревнованиях, закаляют характер. Безусловно, таких людей надо поддерживать», - заявил сенатор.

Сергей Лукин отметил, что физическая культура и спорт в нашей стране всегда были и в настоящее время являются социально-значимой сферой. Сбережение здоровья нации, приобщение все большего числа россиян к физкультуре и спорту является сегодня приоритетом.

Сенатор напомнил, что с 1 января 2022 года в России начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», которая предусматривает, что главными направлениями развития станет вовлечение населения, в первую очередь детей и молодежи, в занятия физкультурой и массовым спортом, повышение доступности спортивных объектов, а также развитие адаптивной физкультуры. При этом государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» фиксирует цель – к 2030 году привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом 70% населения страны.

Жительница одного из новых микрорайонов Воронежа Яна Преснякова пришла на прием к Сергею Лукину с наболевшей проблемой. Обитатели новостройки остро нуждаются в создании качественных подъездных путей к жилым домам.

В рассмотрении этого вопроса принял участие Максим Оськин – руководитель департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

После детального изучения ситуации, в том числе ее правового аспекта, был выработан поэтапный план решения проблемы, реализация которого начнется, как только погодные условия позволят приступить к ремонтным работам.

Также в рамках приема Сергей Лукин встретился с заместителем директора по воспитательной работе воронежской средней общеобразовательной школы № 70 Инессой Нечаевой.

Коллектив этого учебного заведения шефствует над памятником воинам, погибшим при исполнении служебного долга, установленным в сентябре 1999 года в Школьном сквере на улице Космонавтов при участии Сергея Лукина. Это место стало традиционным для проведения районных патриотических мероприятий, в которых принимают участие ветераны боевых действий.

Продемонстрировав фотоснимки, на которых отчетливо видны разрушительные следы времени на постаменте монумента, Инесса Нечаева попросила поддержки сенатора в проведении ремонтных работ.

Эта инициатива получила положительный отклик. Сергей Лукин заверил, что в ближайшее время постамент памятника будет приведен в порядок.

Тема важности патриотического воспитания получила свое развитие в беседе с председателем Совета ветеранов Советского района города Воронежа Анатолием Стукаловым.

Необходимо отметить, что Сергея Лукина с этой общественной организацией связывает давняя дружба. Постоянно взаимодействуя с активом Совета, сенатор оперативно откликается на все поступающие зарпосы.

Так, им были организованы поездки к местам воинской славы, в том числе на Мамаев курган и Прохоровское поле. Ежегодно Сергей Лукин оформляет для ветеранов подписку на «Парламентскую газету», благодаря чему представители старшего поколения получают достоверную и объективную информацию о событиях, происходящих в стране, и принимаемых законах.

Некоторое время назад сенатору поступила просьба о приобретении ноутбука. И вот она выполнена – на приеме Сергей Лукин вручил ноутбук председателю Совета ветеранов Советского района.

Анатолий Стукалов проинформировал сенатора о перспективных планах работы организации. В свою очередь, Сергей Лукин предложил в рамках подготовки к знаменательной дате 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудить идею проведения совместной экскурсионной программы для ветеранов вооруженных сил и школьников, определив в качестве приоритета те места и события военной истории, которые вызывают наибольший интерес у юных жителей Воронежской области.

«Мне очень импонирует то, что работа общественных организаций, руководители которых побывали сегодня на приеме, носит постоянный и систематический характер, в том числе в вопросах патриотического воспитания. Сегодня очень важно сохранять память об исторических событиях, чтить героев нашей страны – как прошлого, так и настоящего, вырастить подрастающее поколение достойными гражданами России», - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская