В Воронежской области решили сохранить предоставление некоторых региональных льгот на ближайшие годы

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В частности, очередной раз был продлен срок предоставления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, в виде ежемесячной денежной компенсации стоимости проезда к месту проведения процедуры программного гемодиализа, предоставляемых исключительно за счет средств областного бюджета.

- В настоящее время численность жителей региона, страдающих хронической почечной недостаточностью, составляет более 500 человек, из них примерно половина является инвалидами первой группы, которые три раза в неделю с сопровождающим лицом осуществляют поездки в лечебную организацию для прохождения процедуры гемодиализа. Срок предоставления указанной меры социальной поддержки истекает 31 декабря 2022 года. Учитывая социальную значимость данной меры социальной поддержки, имеющиеся поручения Президента Российской Федерации, а также многочисленные обращения граждан принято решение продлить ежемесячную денежную компенсацию сроком на три года, то есть по 31 декабря 2025 года, — пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Общая потребность в средствах для реализации этой меры поддержки в 2023 году составит 40,5 млн рублей, в 2024 году — свыше 42,1 млн рублей, на 2025 год в бюджете предусматривается более 43,8 млн рублей Финансирование этих расходов возможно осуществить в рамках средств региональной госпрограммы «Социальная поддержка граждан».

Также депутаты приняли решение о продлении до конца 2023 года срока предоставления дополнительной меры соцподдержки отдельным категориям граждан в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах.

- Продление этой меры социальной поддержки позволит обеспечить доступность услуги по доставке льготным категориям граждан, проживающим на территории Воронежской области, баллонного газа, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, эта мера была введена в регионе только в текущем году в связи с отменой государственного регулирования оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения. Поскольку утвержденный региональный тариф не включает в себя доставку баллонов с газом до потребителей, поставщик газа самостоятельно устанавливает стоимость такой услуги, что повлекло повышение ее цены. В связи с этим доставка топлива в баллонах для бытовых нужд осуществляется на договорной основе, а это влечет за собой увеличение её стоимости для потребителей, поскольку фактические расходы по доставке значительно превышают расходы, учтенные при формировании розничных цен. Средства на реализацию вышеуказанной меры соцподдержки в бюджете региона следующего года предусмотрены в полном объеме.

Кроме того, установлены дополнительные меры соцподдержки членов семьи погибших (умерших) при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и органов федеральной службы безопасности, федеральной службы охраны, органов прокуратуры, Следственного комитета в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.