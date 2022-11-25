Спортивные выходные в Воронежской области: чемпионат России по тхэквондо, Спартакиада по шахматам и шашкам и фестиваль чирлидинга

Поединки сильных духом спортсменов - достойное зрелище. Фото: paralymp.ru

Предстоящие спортивные выходные будут прежде всего примечательны чемпионатом России по тхэквондо ВТФ. На него приехали 150 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Поединки сильных духом людей проходят в спорткомплексе «Согдиана-СКИФ» (улица Цимлянская, 3А). 26 ноября в 10.00 стартует заключительный день чемпионата.

В тот же день в Боброве состоятся соревнования по шахматам и шашкам Спартакиады физкультурно-спортивной общественной организации «Урожай». Турниры пройдут на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном, расположенного по адресу: улица Парижской Коммуны, дом № 59А. Соревнования стартуют в 10.00

В шашки и шахматы сразятся в Боброве. Фото: shvsm-penza.ru

.В Воронеже 27 ноября сразу три крупных турнира по чир-спорту пройдут в спорткомплексе «Гран-При» (улица Ворошилова, 1А). В 9.00 стартует Кубок Воронежской области, в 13.00 – региональные соревнования, а в 17.00 – спортивный фестиваль «Восходящие звезды». Посмотреть на красивых девушек, еще и показывающих неплохую растяжку, а порой и акробатическую подготовку, можно будет, таким образом, весь день воскресенья.

Черлидеры могут не только заполнять перерыв, но и сольные программы выдавать. Фото: sport48.ru

26 и 27 ноября в спортивном зале спорткомплекса «Центральный» (улица Студенческая, 17), что напротив Центрального стадиона профсоюзов, пройдут очередные матчи чемпионата России по гандболу среди женских команд. Игры и в субботу, и в воскресенье стартуют в 15.00.

Девушки покажут класс и страсть в играх чемпионата страны по гандболу. Фото: vsuet.ru

Также 26 и 27 ноября в Воронеже состоятся игры чемпионата области по бадминтону. Мастера управления с воланами будут определять сильнейших в универсальном спортивном зале в Советском районе по адресу: улица Защитников Родины, д. 2/1. Соревнования начнутся в 13.00 и в субботу, и в воскресенье.