Успейте оформить! - Заканчивается выдача льготной ипотеки

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Заявление чиновника сигнал для россиян, планировавших покупку жилья в новостройках, что следует поторопиться. Следующие полтора месяца – последняя возможность оформить ипотеку на столь выгодных условиях.

За время действия программа льготного ипотечного кредитования отлично зарекомендовала себя. Не удивительно, что в Воронежской области по ней оформляется каждая четвертая сделка.

Причем, низкий процент, обеспеченный государством, – это еще не предел. Так, у застройщика ДСК есть собственные программы дополнительного субсидирования льготной ставки, реализуемые совместно с российскими банками. При покупке квартиры в целом ряде жилых комплексов, расположенных в разных районах города, ДСК обеспечивает дополнительное снижение процентной ставки по ипотеке до двух процентных пунктов по разным программам.

Уникальные возможности, позволяющие покупателям экономить до нескольких сотен тысяч рублей, будут доступны до 30 декабря 2022 года. А значит, тем, кто планирует новоселье в новостройке, следует поторопиться.

Проконсультировать по условиям кредитования и оказать помощь в выборе квартиры готовы сотрудники отдела недвижимости ДСК по телефону 8 (473) 263-99-77 или адресам:

- ул. Пеше-Стрелецкая, 95,

- Московский проспект, 126.