Помощь переселенцам из Херсонской области

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Правительство России подготовило программу для помощи уехавшим из Херсонской области жителям, основой которой будет вручение жилищных сертификатов. Такой механизм в стране уже существует и соответствующий документ уже будет подготовлен в ближайшее время.

Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Строительная компания «ВЫБОР» не остаётся в стороне, и помимо действия сертификатов предоставляет скидку 2% на покупку жилья в любом комплексе в рамках программы переселения с Херсонской области. Приобрести квартиру можно как в уже сданных жилых комплексах, так и в ещё строящихся.