Последние новости Воронежа на 24 ноября 2022 года: ФСБ предотвратила диверсию, чиновники повысили стоимость проезда в маршрутках

Тариф составит 26 рублей при оплате банковской картой и 28 рублей при наличном расчете. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские чиновники назвали новую стоимость проезда в маршрутках. 23 ноября в областном правительстве сообщили, что теперь тариф составит 26 рублей при оплате банковской картой и 28 рублей при наличном расчете. Повышение состоится в декабре, однако точную дату еще не определили. Среди причин очередного роста стоимости билета в мэрии называют бедственное финансовое положение перевозчиков. А в правительстве региона напоминают, что в рамках программы развития пассажирского транспорта в 2023 году бюджет выделит еще 2,5 миллиарда рублей на покупку новых, комфортабельных автобусов, в том числе и для перевозок внутри Воронежа.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли диверсии, готовившиеся на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Устроить подрыв пытались украинские националисты. Во время задержания силовики ликвидировали главаря и его двух сообщников. Это произошло возле тайника, который оборудовали на окраине Воронежа. В ходе обысков в квартирах, где жили террористы, сотрудники ФСБ нашли две самодельные бомбы и компоненты к их изготовлению, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и средства конспиративной связи. Возбуждено уголовное дело.

Воронежские чиновники отказались от идеи перенести старую елку с площади Ленина в Центральный парк. При детальном осмотре искусственного новогоднего дерева стало ясно, что его состояние оставляет желать лучшего. Больше всего пострадали ветки, с которых осыпается хвоя, а также многие элементы красочного убранства – звезды и шары. Но самые большие опасения у организаторов празднования Нового года вызывает электрооборудование елки. Из-за неоднократного монтажа-демонтажа, а также сложных погодных условий проводка сильно пострадала и может вызвать короткое замыкание и пожар.

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