Силовики пресекли диверсии на военных и энергообъектах в Воронежской области

Скрин видео с задержания

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли диверсии, готовившиеся на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Информацию подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что диверсии пытались устроить члены украинских националистов, входившие в законспирированную ячейку. Во время задержания силовики ликвидировали главаря и его двух сообщников. Это произошло возле тайника.

В ходе обысков сотрудники ФСБ нашли у подозреваемых две самодельные бомбы и компоненты к их изготовлению, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и средства конспиративной связи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

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