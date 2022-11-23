Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2022 14:19

Силовики пресекли диверсии на военных и энергообъектах в Воронежской области

Главарь и его сообщники ликвидированы
Ирина ШАБАНОВА
Скрин видео с задержания

Скрин видео с задержания

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли диверсии, готовившиеся на военных и энергетических объектах в Воронежской области. Информацию подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что диверсии пытались устроить члены украинских националистов, входившие в законспирированную ячейку. Во время задержания силовики ликвидировали главаря и его двух сообщников. Это произошло возле тайника.

В ходе обысков сотрудники ФСБ нашли у подозреваемых две самодельные бомбы и компоненты к их изготовлению, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы и средства конспиративной связи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.

Новость дополняется.

КриминалИнтересное