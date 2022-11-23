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Общество23 ноября 2022 14:00

Помощь переселенцам из Херсонской области

СК «ВЫБОР» вновь оказывает поддержку
Источник:kp.ru
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Правительство России подготовило программу для помощи уехавшим из Херсонской области жителям, основой которой будет вручение жилищных сертификатов. Такой механизм в стране уже существует и соответствующий документ уже будет подготовлен в ближайшее время.

Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Строительная компания «ВЫБОР» не остаётся в стороне, и помимо действия сертификатов предоставляет скидку 2% на покупку жилья в любом комплексе в рамках программы переселения с Херсонской области. Приобрести квартиру можно как в уже сданных жилых комплексах, так и в ещё строящихся.

БИЗНЕС-ПРЕСС