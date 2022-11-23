Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень безопасности Нововоронежской АЭС

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В состав комиссии вошли представители страховых компаний «Атомный страховой брокер», «СОГАЗ», Национальной ассоциации страховщиков атомной отрасли, Российской национальной перестраховочной компании, а также профильных подразделений Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Аудиторы посетили энергоблоки №5, 6 и 7 Нововоронежской АЭС. Они осмотрели БПУ и БЩУ, машзалы, помещения систем безопасности, оборудование электроцеха, цеха тепловой автоматики и измерений.

В программу визита вошло посещение специальной пожарно-спасательной части №14, которая обеспечивает охрану Нововоронежской АЭС, и Учебно-тренировочного пункта, где проходят обучение российские и иностранные специалисты. Частью проверки стало интервьюирование руководителей и специалистов атомной станции по вопросам личной ответственности за результаты работы АЭС.

«Международная страховая инспекция проводится на Нововоронежской АЭС в третий раз. Предыдущий наш визит сюда состоялся в 2016 году. Мы сумели выстроить открытый диалог, получили ответы на все интересующие вопросы, и убедились в высоком уровне безопасности Нововоронежской АЭС», - сказал координатор российского ядерного страхового пула (РЯСП) Михаил Загвозкин.

Как сильные стороны инспекционная комиссия отметила реализацию на предприятии программы модернизации оборудования энергоблоков, высокую квалификацию персонала, эффективную систему подготовки кадров и хорошо отлаженную работу с подрядчиком по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

«Международная страховая инспекция прошла на высоком уровне. Это отметили все эксперты, которые имеют большой опыт работы на различных площадках. Руководство НВ АЭС в лице ее директора Владимира Петровича Поварова приложило немало усилий для поддержания на атомной станции высокого эксплуатационного порядка. Надеюсь, высказанные рекомендации экспертов помогут в достижении нашей общей цели – повышении безопасности и надежности атомных станций», - отметила заместитель директора по экономике и финансам-директор Казначейства АО «Концерн Росэнергоатом» Мария Шикова.

По итогам визита международной страховой инспекции будет подготовлен и презентован отчет.

Усилия Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» на примере работы НВ АЭС показывают, что сегодня атомная промышленность является высокотехнологичным производством, где активно внедряют инновационные технологии, последовательно реализуя шаги по развитию технологического суверенитета страны.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС