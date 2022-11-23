Последние новости Воронежа на 23 ноября 2022 года: отключение электричества, временное кольцо на Остужева и новые камеры фиксации нарушений ПДД

Четыре комплекса установили в областном центре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 26 ноября в Воронеже скорректируют движение транспорта на перекрестке улиц Минской - Остужева. Как сообщили в администрации города, это связано с выполнением очередного этапа реконструкции развязки. Движение организуют по принципу, отличающемуся от правил, действующих на других воронежских «кольцах». Водителям следует внимательно следить за информацией на щитах при подъезде к участку трассы и на дорожных знаках направления по полосам. О точном времени начала действия новых схем чиновники сообщат позднее.

В Воронеже до 26 ноября будут отключать электричество во всех районах города. Ограничения введут для проведения плановых работ – установки новых интеллектуальных приборов учета, а также модернизации оборудования. Так, 23 ноября без света останутся жители более 80 домов, а 24-го числа – 330. Наиболее массовые отключения пройдут на улицах Степана Солодовникова, Профессора Харина и Средняя, а также в жилом массиве Лесная поляна. 25 ноября электричества не будет у жителей более 400 домов на улицах Куйбышева, Молодежная, Подгоренская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и нескольких других. Полный график отключений - по ссылке

Четыре новых камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в Воронеже. Об этом сообщил региональный департамент дорожной деятельности региона. Оборудование установили на:

- пересечении улиц Плехановской и площади Ленина (пл. Ленина 8),

- пересечении улиц Степана Разина, Большая Манежной и Сакко и Ванцетти;

- перекрестке Ленинского проспекта и Арзамасской;

- пересечение улиц Ворошилова и Матросова.

Кроме того, два комплекса появились в области: в Россоши и в Новоусманском районе.

В Воронеже подросток забил до смерти мужчину за отказ дать ему сигарету. По данным следствия, вечером 14 марта пьяный тогда еще 17-летний парень с приятелем шел по улице Семилукской. Молодые люди встретили незнакомого им 52-летнего мужчину и попросили у него сигарету. Прохожий отказался. Тогда юноша жестоко избил его. 52-летнему горожанину пытался помочь другой прохожий. Но и он получил бутылкой и кулаком по голове от агрессивного подростка. Обоих мужчин увезли в больницу. Но если травма 35-летнего была не очень тяжелой, то у 52-летнего она оказалась смертельной. Следователи собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело в суд для рассмотрения.