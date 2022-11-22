Стало известно, насколько в Воронежской области подорожает "коммуналка"

Из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области утвердили новые тарифы на коммунальные услуги и ресурсы, которые начнут действовать с 1 декабря. Напомним, по решению Правительства РФ индексация стоимости услуг производится досрочно и коснется холодной и горячей воды, отопления, электроэнергии, газа, водоотведения и вывоза мусора. При этом рост тарифов не должен превысить 9%, таковы рекомендации Москвы. В департаменте государственного регулирования тарифов области пояснили: это означает, что сумма по всем квитанциям за коммунальные услуги для отдельно взятой квартиры не может вырасти больше, чем на 9%. Однако каждая конкретная услуга или ресурс могут подорожать и больше.

НОВЫЕ ЦЕНЫ

Новые тарифы, утвержденные правительством региона, выглядят так:

Электроэнергия теперь вместо 4,45 рубля за киловатт\час будет стоить 4,85 рубля, то есть подорожание составит 40 копеек.

Холодная вода подорожает на 1,16 рубля – с 27,72 до 28,88 рубля.

Канализация для жителей правого берега будет стоить 27,49 вместо 23,93 рубля за кубометр. Подорожание составит 3,46 рубля. Жители левого берега будут платить за водоотведение 31,10 вместо 28,54 рубля, то есть плюс 3,06 рубля.

Газ для приготовления пищи подорожает до 8, 77 рублей за кубометр, а вывоз ТКО жителям воронежского кластера теперь будет обходиться в 593, 27 рубля за кубометр.

Что касается самой расходной строки квитанции - отопления, то его новая цена будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от поставщика ресурсов, и каждого конкретного дома. Но рост не должен быть больше, чем 9%.

КВИТАНЦИИ ПРИДУТ В ЯНВАРЕ

Начислять плату по новым тарифам жителям региона начнут с декабря, то есть - в квитанциях, которые жители получат в начале января следующего года. Поскольку в соответствии с действующим законодательством тарифы повышаются раз в год – с 1 июля, то с учетом переноса сроков индексации на декабрь, следующее подорожание следует ждать лишь в июле 2024 года.

Чиновники также напомнили, что для тех, кому бремя новых расходов окажется непосильным, сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки населения. Например, для семей, в совокупном бюджете которых платеж за «коммуналку» превышает 22%, предусмотрена возможность оформления субсидии.