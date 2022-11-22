Эксперты заметили: средний срок жилищного кредита вырос на шесть лет с начала прошлого

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Одновременно с этим вырос средний срок жилищного кредита – если в начале 2021 года он составлял 18 лет, то теперь увеличился до 24.

Поступательное снижение уровня первого взноса по ипотеке фиксирует второй год подряд. В январе 2021 г. он достигал 36,5%, в ноябре – уже 29,4%, а за этот год опустился до 24%. В среднем, он составляет сейчас 1,4 млн рублей. Аналитики ВТБ прогнозируют продолжение этой динамики на фоне расширения доступности госпрограмм и либерализации условий кредитования российскими банками. При этом средний уровень первого взноса гораздо выше «критических» для регулятора 10%, что позволяет ипотеке оставаться одним из самых «здоровых» сегментов розничного бизнеса.

«Уже несколько лет цены на недвижимость существенно корректируются. Это предсказуемо меняет и размер первоначального взноса заемщиков. Желая снизить ежемесячный платёж и подстраховаться на случай возможного изменения доходов, клиенты предпочитают увеличивать срок кредита – за последние 4 года в среднем он вырос на 7 лет. На этом фоне банки улучшают неценовые параметры, осторожно снижая минимальный размер первоначального взноса. Такие меры расширят круг потенциальных заёмщиков и поддержат их решение улучшить жилищные условия. При этом на долговой нагрузке россиян такой шаг отразится незначительно – полное погашение кредита по-прежнему происходит гораздо быстрее. По нашим данным, в среднем россияне выплачивают ипотеку за 8-10 лет», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.