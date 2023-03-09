Депутат горДумы Воронежа обсудил с жителями микрорайона Отрожка благоустройство сквера

фото: Воронежская городская Дума

Депутат Воронежской городской Думы Владислав Новомлинский с рабочей поездкой побывал в своем округе в микрорайоне Отрожка. Парламентарий встретился с местными активистами, обсудил благоустройство дворов и судьбу одного из общественных пространств.

Ранее на месте сквера, что расположен у дома №102на улице Калининградской, была огромная стихийная свалка. Жители многоэтажек не раз жаловались на это народному избраннику и просили исправить положение. В прошлом году ситуация изменилась. Совместно депутат, жители домов №102 и №108 и представители Железнодорожной управы приняли решение мусорные контейнерыперенести ближе к многоэтажкам. В итоге свалка исчезла.

фото: Воронежская городская Дума

На освободившемся месте разбили сквер. Подвел подрядчик- возникли серьезные претензии к качеству положенного покрытия и установленного ограждения. Сейчас с ним судится управа района.

Владислав Новомлинский осмотрел сквер. Он предложил сотрудникам управы подготовить эскизный проект и предоставить смету, чтобы в этом году сделать работы по благоустройству с привлечением средств, выделенных на депутатские наказы. Этот вопрос удалось решить положительно.

Старшая по дому №102 Галина Киселева перечислила, что необходимо сделать в сквере:

- Обустроить газон, посадить деревья, поработать над ограждением, поставить две лавки и фонари, и будет прекрасно!

фото: Воронежская городская Дума

Продолжится благоустройство и во дворе многоэтажки. В конце прошлого года здесь установилиудобную закрытую площадку для сбора мусора, детскую площадку и спортивные тренажеры. В этом – проведут наружное освещение.

А во дворе дома №108 по просьбе жителей мусорную площадку закроют раздвижными воротами. Нашлись просьбы к Владиславу Новомлинскому и у воронежцев, проживающих в домах №№4,6,8 по улице Электровозной. Местные жители ходят сделать площадки для сбора мусора закрытыми. Депутат вместе с сотрудниками управы Железнодорожного района предложил жильцам несколько технических решений. После того, как они будут проработаны и согласованы, большая вероятность, что вопрос удастся решить положительно уже в 2023 году.

Ирина Шабанова