Воронежским добровольцам будет положена губернаторская выплата в 120 тысяч рублей

Фото — правительство Воронежской области.

В Воронежской области добровольцев уравняют в правах на выплаты и льготы с теми военнослужащими, которые были призваны в войска по частичной мобилизации. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 9 марта.

- Министерство обороны РФ особое внимание уделяет поддержке добровольцев, участвующих в СВО. И эта поддержка будет только усиливаться. Воронежская область не остается в стороне: поручил готовить документы, которые уравняют в правах наших добровольцев с теми, кто призван в войска по частичной мобилизации, - написал глава региона.

В частности, добровольцам так же будет положена губернаторская единоразовая выплата в 120 тысяч рублей. А также они смогут получить и все региональные льготы, в том числе и для членов их семей.

Также Александр Гусев напомнил, что на добровольцев распространится и трехлетняя комплексная программа реабилитации участников СВО, запущенная в Воронежской области. Сейчас завершается подготовка соответствующей дорожной карты. Проект будет действовать в несколько направлениях.

Медицинская помощь

Она будет включать восстановление после тяжелых травм и начнется с диспансеризации в спецотделе в Воронежской облбольницы №1.

Социальная поддержка

Сюда войдут региональные доплаты к пенсиям по потере кормильца, выплаты на проезд в общественном транспорте, обеспечение лекарствами, стоматологические услуги. И многое другое.

Психологическая реабилитация

Работа будет проводиться со всей семьей военнослужащего, если такая необходима. Посттравматическое стрессовое расстройство требует серьезных проработок, даже если у бойца нет физических увечий.

Трудоустройство

После возвращения из зоны СВО бойцов не оставят без работы. Им предложат хорошие вакансии, учитывая состояние здоровья.

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