На контроле у оперативных служб Воронежа 140 зон возможного подтопления

Два года назад в зону подтопления попал парк "Динамо" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Оперативные и коммунальные службы Воронежа в эти дни активно готовятся к началу паводка. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, на сегодня в областном центре на контроле находятся около 140 адресов, где в период активного таяния льда могут возникнуть локальные подтопления.

Прогноз областного гидрометцентра относительно паводка в предстоящую весну не сулит каких-то ЧП. Синоптики обещают ситуацию в пределах средне-многолетних данных. То есть в отдельных местах подтопления неизбежны, но они не будут иметь серьезных последствий.

По словам главы управления Сергея Хомука, составление списков мест подтопления – работа постоянная, а списки год от года меняются:

- Вот, например, построили дом, уложили асфальт. Но пошел дождь, растаял снег, и жители не могут выйти из подъезда, потому что вокруг дома разлилась огромная лужа. Тогда к нам поступает жалоба. Мы реагируем и передаем информацию в управу района, а там уже принимают меры для ликвидации места подтопления. Если проблема снята, то адрес из перечня исключается.

Сергей Хомук добавил, что на протяжении последних нескольких лет мартовская погода способствует постепенному сходу талых вод: днем при плюсовой температуре снег и лед тают, и вода впитывается в почву, а ночью бывает небольшой мороз. Вообще же, ситуация зависит от многих факторов: от того на сколько оттает земля, сколько она сможет впитать воды и какой запас снега накопится к этому периоду. В этом году снега на улицах города немного. Однако дать стопроцентный прогноз не может никто. Поэтому оперативные службы готовятся к принятию мер в случае возникновения подтоплений. В управах районов сформировали список проблемных адресов и держат ситуацию на контроле через жителей. Подготовлена и вся необходимая для ликвидации подтоплений техника.

В то же время всем жителям в зонах возможных ЧП рекомендовали заранее застраховать свое имущество на случай паводка.