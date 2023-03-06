Мэр Вадим Кстенин: «В этом году в Воронеже обновят 12 парков и скверов»

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Благоустройство общественных пространств в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» охватит все районы Воронежа, сообщили на рабочем совещании мэра Вадима Кстенина с заместителями и руководителями управ городских районов.

Самые заметные преобразования ждут сквер имени Бунина, на благоустройство которого планируется потратить 44,1 миллиона рублей. Работы в этом году также пройдут в «сквере Машиностроителей» на улице 9 Января и в «парке Патриотов». В сквере «Чайка» на улице Новосибирской по муниципальной программе восстановят подпорную стену.

План благоустройства включает оборудование цветников, мощение тротуаров, установку малых архитектурных форм и скамеек, строительство спортивных зон и многое другое.

Преобразится спортивная площадка в парке имени Дурова, также появятся проекты благоустройства сквера «Надежда» по ул. Плехановской и «парка Патриотов». Часть работ пройдет в сквере «Лесная сказка» по ул. Богдана Хмельницкого, парке Мостозавода по ул. Уточкина, сквере имени Сухомлинова по ул.Кольцовской и других.

Вадим Кстенин отметил, что в этом году предстоит большая работа по благоустройству: одни территории ждут масштабные работы, на других пройдет частичное благоустройство. Всего же предстоит обновить 12 адресов.

- На это предусмотрено более ста млн рублей, в том числе, из федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования, - добавил глава города. - Мы должны, не затягивая, приступать к работам, как только позволит погода. Соответственно, вам необходимо в самые сжатые сроки провести процедуры отбора подрядных организаций.