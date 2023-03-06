Воронежцам рассказали, как защититься от тайного перевода дома в другую УК

Очные собрания постепенно уходят в прошлое Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Тайный перевод дома из одной УК в другую – явление в Воронеже нередкое. К сожалению, собственники часто оказываются бессильны доказать факт подделки протокола общего собрания. Многие и вовсе узнают о переходе из квитанций или даже, когда обнаруживают в своих почтовых ящиках двойные платежки.

ПРОЗРАЧНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Чтобы предупредить и вовремя выявить факты несанкционированного перехода от одной УК к другой, в конце прошлого года государственная жилищная инспекция Воронежской области ввела практику публикации на своем сайте информации о поданных в инспекцию протоколах общих собраний. Тут-то и выяснилось, что о проведении многих из них жильцы слыхом не слыхивали.

По словам руководителя ГЖИ Дмитрия Соломахи, ежемесячно ведомство получает около двух десятков протоколов общих собраний с решением о переходе в другую обслуживающую организацию.

- И тут же начинаются звонки от жителей, которые сообщают, что не участвовали в собрании, но при этом их подпись в протоколе есть, - говорит Соломаха. – Все такие заявления мы передаем в полицию для проведения расследования. В случае выявления нарушения закона правоохранительные органы возбуждают уголовные дела.

ДО 200 ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОДДЕЛКЕ В НЕДЕЛЮ

Еженедельно в ГЖИ поступает от 100 до 200 заявлений от собственников о возможной фальсификации протокола общего собрания.

Чем опасен тайный перевод дома из одной УК в другую? Во-первых, это факт распоряжения имуществом собственников без их ведома. Во-вторых, есть риск, что качество коммунальных услуг после перехода может ухудшиться. В-третьих, новая компания может так же тайно повысить тариф на свои услуги. И такие факты, увы, не редкость.

Одним из вопиющих случаев махинации стало заявление жительницы, которая с удивлением узнала из сообщения на сайте ГЖИ о проведении общего собрания, где (по данным протокола) она выступала инициатором!

Пока полиция проводит проверки всех подозрительных протоколов, жилинспекция тоже принимает меры.

- Мы вычитаем все голоса не принимавших участие заявителей из предоставленных нам протоколов собраний, - говорит руководитель ГЖИ. – Зачастую после этого собрание теряет статус легитимности, поскольку ему не хватает кворума, и мы аннулируем такие протоколы.

КОВИДНЫЙ ОПЫТ

Однако самым действенным средством защиты от махинаций с протоколами в жилинспекции считают перевод собраний в электронный вид. Впервые эту практику ввели в ковидные времена, когда существовал запрет на очные массовые мероприятия. Но, если тогда такие случаи были единичными, то теперь, осознав удобство электронной формы, воронежцы все чаще делают выбор в ее пользу. По данным ГЖИ, в 2022 году в области провели шесть электронных собраний. А на 2023 год заявки на них подали уже 206 жителей. В связи с этим жилинспекция обратилась за консультативной помощью в Роскомнадзор, который курирует электронные собрания и регистрирует их организаторов.

- Специалисты Роскомнадзора предварительно проводят обучение, - говорит Дмитрий Соломаха. – Удобство электронных собраний в том, что в нем можно участвовать, не выходя из дома. Сделать это легко через портал Госуслуг или записав свое решение по обсуждаемому вопросу в письменном виде для дальнейшего сканирования заявления и предоставления его организатору.

Подделать такую, электронную, подпись уже не получится, говорят в жилинспекции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2022 году в ГЖИ Воронежской области поступило около 33 тысяч обращений от жителей региона.

За январь 2023 года ведомство получило уже пришло уже 3200 обращений, а в феврале – еще 2300.