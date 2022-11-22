Школьные дворы должны стать комфортнее

фото: Воронежская городская Дума

Льготы на оплату детского сада и ремонт пришкольных территорий обсудили депутаты городской Думы на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения. Прошло оно под председательством Владислава Новомлинского.

Парламентарии подняли ряд актуальных тем. Так, были внесены изменения в перечень льготников, которые освобождаются от родительской платы за посещение ребенком детсада. Владислав Новомлинский пояснил, что список пополнился воронежцами, которые проходят военную службу в зоне спецоперации в качестве добровольцев и контрактников. Аналогичное изменение предложено внести в решение горДумы и о питании для школьников.

фото: Воронежская городская Дума

Кроме того, парламентарии обсудили основные параметры бюджета Воронежа в части расходов на сферу образования на ближайшие три года.

Депутат Владимир Калинин резонно поинтересовался, почему в главном финансовом документе Воронежа не заложены средства на ремонт пришкольных территорий? На эту проблему парламентарии неоднократно обращали внимание мэрии. Как правило, ремонтируются дороги и подъездные пути к образовательным учреждениям, меж тем дворы возле школ имеют плачевный вид. Дети вынуждены заходить в здания, перепрыгивая через ямы, канавы, а в дождливую погоду через лужи. Да и линейки там не создают праздничное настроение. А ведь двор – это лицо школы. Сотрудники мэрии в свою очередь пообещали включить решение этого вопроса в бюджет.

Также Владимир Калинин справедливо заметил, что власти на фоне строительства новых школ не должны забывать и о ремонте уже существующих.

- Они ветшают. Здания требуют ремонта, чтобы сохранять конкурентоспособность с современными учреждениями, — подчеркнул парламентарий.

фото: Воронежская городская Дума

Поддержала его директор школы, депутат Марина Бочарова. Она предложила разработать системный подход к обновлению образовательных учреждений и подробнее изучить механизмы финансирования реализации данной программы.