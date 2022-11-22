В Воронеже депутаты проверили эффективность трат городской дорожной службы

фото: Воронежская городская Дума

Аудиторы КСП проверили законность и эффективность использования субсидий, выделенных МБУ «Городская дорожная служба» на выполнение муниципального задания в 2021 году. Итоговый доклад они зачитали на совместном заседании постоянных комиссий в воронежской городской Думе.

Парламентариям рассказали, что в прошлом году из городского бюджета выделили 89,5 млн рублей. Они были направлены на аварийно-восстановительный ремонт и содержание ливневок, КНС и общественных туалетов. Аудиторы пришли к выводу, что в целом бюджетные деньги учреждение потратило по целевому назначению.

Однако, не обошлось без вопросов. Так, объем субсидий на содержание сетей ливневой канализации управление дорожного хозяйства определило без утвержденных нормативов затрат. В итоге была обоснована сумма в 65,5 млн рублей.

фото: Воронежская городская Дума

При этом некоторые договоры на платные услуги руководство МБУ заключало с опозданием после фактического выполнения функций. А это не совсем законно.

Кроме того, ревизоры установили, что управлением дорожного хозяйства мэрии не должным образом следили за участками, которые были повреждены во время устранения аварий на инженерных сетях. Чиновники документально не отчитались об их восстановлении.

Возникли вопросы и к определению объемов работ по содержанию сетей ливневой канализации. Как выяснилось, в заданиях данные по объемам работ не отражались. В итоге аудиторы просто не смогли сопоставить объемы плановые с реально выполненными.

Что касается канализационно-насосных станций, из них работают в штатном режиме пять. Наблюдаются сбои на автоматике КНС по улице Зои Космодемьянской в Железнодорожном районе. В целом станции не очищают все стоки: основная их часть по коллектору течет в водохранилище. В 2021 году расходы на КНС составили свыше 2 млн рублей. Выделение таких средств аудиторы посчитали неэффективными.

Сейчас нарушения и недостатки городская дорожная служба оперативно устраняет. В свою очередь управление имущественных и земельных отношений восстанавливает техническую документацию на ливневки. Также скорректировали механизм доведения до Городской дорожной службы ежедневных планов по ремонту дорог и содержанию канализационных сетей.

Ирина Шабанова