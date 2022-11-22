Депутаты горДумы обсудили реализацию концессий на реконструкцию подземных переходов в Воронеже

фото: Воронежская городская Дума

Контрольно-счетная палата Воронежа проверила, как реализуются концессионные соглашения на реконструкцию подземных переходов на Московском проспекте, пересечении проспекта Революции и улицы Степана Разина. А также ревизовала расходование бюджетных денег, выделенных на ремонт подземок на улице Ворошилова и на пересечении улиц Волгоградской и Димитрова. Результаты были представлены 21 ноября на заседании в городской Думе.

фото: Воронежская городская Дума

НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ

У парламентариев возникли резонные вопросы. Например, компания ООО «Стройплан», которая занимается реконструкцией переходов на проспекте Революции и на Московском проспекте, допустила нарушения. Они касаются условий концессионных соглашений, которые обязательны для исполнителя. Так, документы были заключены 1,5 года назад, но в КСП выявили, что компания не подтвердила обеспечение исполнения работ на 2,3 млн рублей. В управление дорожного хозяйства города расходование средств они не подтвердили.

Также ревизоры нашли нарушения в проектно-сметной документации на реконструкцию перехода на Московском проспекте. Например, в нее не включили ряд работ, которые являются обязательными. Среди них ремонт ливневки и обуустройство противопожарной системы. А вот для подземки на проспекте Революции вообще не разработали проектно-сметную документацию, как того требовало соглашение, поэтому и работ таких не проводилось.

фото: Воронежская городская Дума

ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕРКА

Аудиторы высказали претензии и к самому управлению дорожного хозяйства. Проверка выявила, что не было контроля со стороны ведомства за исполнением заключенного соглашения ООО «Стройплан». Также компания вовремя не внесла концессионную плату, а городская структура не приняла мер, чтобы взыскать неустойку. Отчего бюджет города потерял почти 100 тысяч рублей доходов. Впрочем, ревизоры пояснили, что нарушения, допущенные при реконструкции переходов на проспекте Революции и на Московском проспекте, постепенно исправляются.

фото: Воронежская городская Дума

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ - РАСТОРГАЕМ ДОГОВОР

Куда сложнее оказалась ситуация с подземками на улицах Ворошилова и Димитрова. Подрядчиком в этих случаях является ООО «Делк». Заказчиком выступает МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Аудиторы выяснили, что сотрудники компании самовольно заменили материалы, которые были предусмотрены сметой. Вместо тротуарной плитки они использовали керамогранит, из-за чего пешеходы начали жаловаться на скользкий пол.

Другую технологию применяли и во время облицовки стен и обустройству потолков, которую заказчик не согласовал. В переходе на улице Ворошилова аудиторы КСП выявили факты некачественной наружной гидроизоляции плит-перекрытий, ремонта помещений и укладки плиток на лестничных сходах. В итоге подрядчику не доплатили 8,9 млн рублей, а контракт с ним расторгли. Претензионная работа с компанией «Делк» в данный момент продолжается. Фирма должна выплатить в городской бюджет 1,2 млн рублей штрафов и неустоек.

Проверку КСП парламентарии поручили контролировать профильным чиновникам Воронежа. Зампредседателя городской Думы Олег Черкасов в свою очередь предложил депутатам заслушать информацию о концессиях на реконструкцию подземных переходов после новогодних праздников, в январе 2023-го.

- Если концессионеры должным образом своих обязательств не выполняют, то такие соглашения нужно расторгать», - подытожил он.

Ирина Шабанова