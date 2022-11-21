При поддержке Нововоронежской АЭС в политехническом колледже прошел патриотический квест

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В колледже широко развито волонтерское движение. С 2007 года в нем функционирует волонтерская организация «Атомная республика», участниками которой являются сами студенты. Ее сфера деятельности достаточно широка. Учащиеся занимаются как социальным волонтерством, так и культурно-просветительским. Госкорпорация «Росатом» в лице Нововоронежской АЭС всегда активно поддерживала общественный активизм, выступая постоянным партнером колледжа.

Патриотический квест – инициатива участников «Атомной республики». Он посвящен военной операции времен Великой Отечественной войны – Среднедонской наступательной операции, в ходе которой был освобожден Воронеж. Ее кодовое название – Малый Сатурн. Операция проводилась с 16 по 30 декабря 1942 года. Цель квеста – развитие познавательного интереса к героическим событиям истории Воронежской области.

В ходе игры студенты выполняли разные задания. Они разгадывали шарады и криптограммы, зашифровывали текст, улучшали свою физическую подготовку, узнавали о деятельности Всероссийского общества слепых во время Великой Отечественной войны, участвовали в викторине по событиям военного времени 40-х годов.

В квесте участвовало 6 команд, состоящих преимущественно из первокурсников. Всем участникам были вручены памятные сувениры от Нововоронежской АЭС.

«Наше будущее – в руках молодого поколения, поэтому волонтерские инициативы сегодня активно поддерживаются руководством страны и такими крупными компаниями, как Росатом. Очень важно поощрять молодежь в ее стремлении активно участвовать в жизни общества, ведь это способствует его объединению. Мы всегда стараемся помогать нашим студентам в начинаниях, направлять их», – сказала и.о. директора Нововоронежского политехнического колледжа Елена Булатова.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС